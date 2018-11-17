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"الزامل" يختتم شرح "أحكام الشتاء" في جامع السديري بالرياض

اختتم الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل درسه العلمي في "أحكام فصل الشتاء"، عصر يوم الجمعة ٨ ربيع الأول، بعدما استمر اللقاء حتى صلاة العشاء.

وبدأ المحاضر بمقدمة عن هذا الفصل، وتناول حكمة الله تبارك وتعالى في تقلب الليل والنهار وتعاقب الفصول، موضحاً أن الله تعالى سخّر ما في هذا الكون للعباد لتحقيق عبادته وتوحيده.

وتطرق "الزامل" لما يتعلق بـ"الشتاء" من أحكام وحِكم يحتاج إليها عموم المسلمين في هذا الفصل، بما يشمل "أحكام الطهارة كالمسح على الخفين والتيمم ومسائل الصلاة كالجمع في المطر، وما يتعلق بالتنزه في البرية، وحكم التوقعات الجوية وغيرها من المسائل والأحكام".

وفي نهاية اليوم العلمي، أجاب "الزامل" عن أسئلة ومداخلات الحضور.

من جانبه، شكر إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر، مركز الدعوة والإرشاد بالرياض على إقامة هذه اللقاءات والدروس العلمية، ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والإرشادية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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"الزامل" يختتم شرح "أحكام الشتاء" في جامع السديري بالرياض
سبق

اختتم الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل درسه العلمي في "أحكام فصل الشتاء"، عصر يوم الجمعة ٨ ربيع الأول، بعدما استمر اللقاء حتى صلاة العشاء.

وبدأ المحاضر بمقدمة عن هذا الفصل، وتناول حكمة الله تبارك وتعالى في تقلب الليل والنهار وتعاقب الفصول، موضحاً أن الله تعالى سخّر ما في هذا الكون للعباد لتحقيق عبادته وتوحيده.

وتطرق "الزامل" لما يتعلق بـ"الشتاء" من أحكام وحِكم يحتاج إليها عموم المسلمين في هذا الفصل، بما يشمل "أحكام الطهارة كالمسح على الخفين والتيمم ومسائل الصلاة كالجمع في المطر، وما يتعلق بالتنزه في البرية، وحكم التوقعات الجوية وغيرها من المسائل والأحكام".

وفي نهاية اليوم العلمي، أجاب "الزامل" عن أسئلة ومداخلات الحضور.

من جانبه، شكر إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر، مركز الدعوة والإرشاد بالرياض على إقامة هذه اللقاءات والدروس العلمية، ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والإرشادية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
03:12 PM

"الزامل" يختتم شرح "أحكام الشتاء" في جامع السديري بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل درسه العلمي في "أحكام فصل الشتاء"، عصر يوم الجمعة ٨ ربيع الأول، بعدما استمر اللقاء حتى صلاة العشاء.

وبدأ المحاضر بمقدمة عن هذا الفصل، وتناول حكمة الله تبارك وتعالى في تقلب الليل والنهار وتعاقب الفصول، موضحاً أن الله تعالى سخّر ما في هذا الكون للعباد لتحقيق عبادته وتوحيده.

وتطرق "الزامل" لما يتعلق بـ"الشتاء" من أحكام وحِكم يحتاج إليها عموم المسلمين في هذا الفصل، بما يشمل "أحكام الطهارة كالمسح على الخفين والتيمم ومسائل الصلاة كالجمع في المطر، وما يتعلق بالتنزه في البرية، وحكم التوقعات الجوية وغيرها من المسائل والأحكام".

وفي نهاية اليوم العلمي، أجاب "الزامل" عن أسئلة ومداخلات الحضور.

من جانبه، شكر إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر، مركز الدعوة والإرشاد بالرياض على إقامة هذه اللقاءات والدروس العلمية، ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والإرشادية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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