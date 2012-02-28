بالصور.. "بوينج" تستعرض 70 عاماً في المملكة في "أفيد 2018"

"جزار": نعمل مع المنافسين على تحديد "ستاندر" صناعي عالمي

تصوير فايز الزيادي:

اختارت "بوينج" لصناعة الطائرات، معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" مكانا وزمانا لإستعراض ريادتها في هذا المجال ، بعد خدمة عريقة في المملكة امتدت إلى 70 عاما مضت .

وفي هذ السياق قال لـ"سبق" رئيس شركة بوينج في المملكة المهندس أحمد عبدالقادر جزار ، نشارك في "أفد" لتنمية قطاع الصناعة السعودي ، وهو دافع للتطور والإنجاز كما يريد له الآن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ونعمل مع المنافسين في مجال صناعة الطيران وقطع الغيار محليآ في تحديد "ستاندر" عالمي ، ونحرص على تطوير الأنظمة لمواكبة الأحدث.

وأضاف المهندس جزار أن الزائر للجناح في المعرض هنا في الرياض يشاهد جودة الصناعة من "بوينج" وخطوط الإنتاج ، وأيضآ البرامج والمتطلبات التي نعمل عليها ، كما يمكن للزائر استعادة ذاكرته للوراء عندما أهدى الرئيس الأمريكي "روزفلت" أول طائرة للملك عبدالعزيز وهي من نوع "دي سي 3" والمعروفة شعبيآ بـ"الداكوتا"، وعلى إثرها غرست نواه الخطوط الجوية السعودية .

وثمن جزار دور "أفند 2018" في عقد صفقات بين الشركات المتخصصة ، حيث بات المعرض منذ 4 سنوات مظلة يلتقي تحت قبتها القطاعات الحكومية والأهلية ويستفيد الكل من الإحتكاك والمنافسة.