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المسند يرسم خارطة أجواء نهاية الأسبوع: أمطار وثلوج

قال: مُتوقع أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية عدة أيام

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، حالة مطرية قد تؤثر اليوم على عدة مناطق، وأن الكتلة الباردة متبقية وذروتها بداية الأسبوع القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة مطرية قد تؤثر اليوم على أجزاء من الشرقية و#عسير و#الباحة و#جازان، وربما الأطراف الشمالية من #السعودية.

وأضاف: متوقع أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية فوق #السعودية لبضعة أيام، ومتوقع أن تكون ذروتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بوجه عام.

وتابع: ربما يتشكل #الصقيع على نواحٍ واسعة من وسط وشمال الوسطى والمناطق الشمالية؛ خاصة الشمالية الغربية، ومتوقع أن تسقط نُتَف الجليد على مرتفعات #اللوز شمال غرب #تبوك صباح الجمعة، ودرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 14 تحت الصفر‼ وخط الثلج الدائم يهبط ليصل ارتفاعه لنحو 1500م؛ علمًا بأن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.. هذا والله أعلم.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند يرسم خارطة أجواء نهاية الأسبوع: أمطار وثلوج
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، حالة مطرية قد تؤثر اليوم على عدة مناطق، وأن الكتلة الباردة متبقية وذروتها بداية الأسبوع القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة مطرية قد تؤثر اليوم على أجزاء من الشرقية و#عسير و#الباحة و#جازان، وربما الأطراف الشمالية من #السعودية.

وأضاف: متوقع أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية فوق #السعودية لبضعة أيام، ومتوقع أن تكون ذروتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بوجه عام.

وتابع: ربما يتشكل #الصقيع على نواحٍ واسعة من وسط وشمال الوسطى والمناطق الشمالية؛ خاصة الشمالية الغربية، ومتوقع أن تسقط نُتَف الجليد على مرتفعات #اللوز شمال غرب #تبوك صباح الجمعة، ودرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 14 تحت الصفر‼ وخط الثلج الدائم يهبط ليصل ارتفاعه لنحو 1500م؛ علمًا بأن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.. هذا والله أعلم.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:25 AM

المسند يرسم خارطة أجواء نهاية الأسبوع: أمطار وثلوج

قال: مُتوقع أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية عدة أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، حالة مطرية قد تؤثر اليوم على عدة مناطق، وأن الكتلة الباردة متبقية وذروتها بداية الأسبوع القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة مطرية قد تؤثر اليوم على أجزاء من الشرقية و#عسير و#الباحة و#جازان، وربما الأطراف الشمالية من #السعودية.

وأضاف: متوقع أن تجثم الكتلة الهوائية الباردة الحالية فوق #السعودية لبضعة أيام، ومتوقع أن تكون ذروتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بوجه عام.

وتابع: ربما يتشكل #الصقيع على نواحٍ واسعة من وسط وشمال الوسطى والمناطق الشمالية؛ خاصة الشمالية الغربية، ومتوقع أن تسقط نُتَف الجليد على مرتفعات #اللوز شمال غرب #تبوك صباح الجمعة، ودرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 14 تحت الصفر‼ وخط الثلج الدائم يهبط ليصل ارتفاعه لنحو 1500م؛ علمًا بأن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.. هذا والله أعلم.

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