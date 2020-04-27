النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الغذاء والدواء: استخدام بخاخ الربو الإسعافي لا يفطر

قالت عبر إنفوجرافيك: يمكن استعماله خلال الصيام

أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
قالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته عبر تويتر يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.

الهيئة العامة للغذاء للدواء بخاخ الربو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الغذاء والدواء: استخدام بخاخ الربو الإسعافي لا يفطر
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
قالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته عبر تويتر يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:00 PM

الغذاء والدواء: استخدام بخاخ الربو الإسعافي لا يفطر

قالت عبر إنفوجرافيك: يمكن استعماله خلال الصيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,355

أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
قالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته عبر تويتر يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,224
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,668
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة