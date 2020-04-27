أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
قالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته عبر تويتر يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.
الغذاء والدواء: استخدام بخاخ الربو الإسعافي لا يفطر
قالت عبر إنفوجرافيك: يمكن استعماله خلال الصيام
أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
قالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته عبر تويتر يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.
اعلان
الغذاء والدواء: استخدام بخاخ الربو الإسعافي لا يفطرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-27
أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:00 PM
الغذاء والدواء: استخدام بخاخ الربو الإسعافي لا يفطر
قالت عبر إنفوجرافيك: يمكن استعماله خلال الصيام
أكدت الهيئة العامة للغذاء للدواء أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام.
قالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته عبر تويتر يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
5,609
91 مليار ..
29 يناير
15,224
70 مليار ..
26 أكتوبر
20,668
53.8 مليار
31 يوليو
41,688
إعادة المفصولين للعمل
أحمد عجب
اختبار الأزمة
سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل
حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!
محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز
علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!
ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟
عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!
عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة
سارة الجهني