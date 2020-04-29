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الزعاق: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة وخاصة في الأماكن المكشوفة

الأرصاد: أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة على الجوف والرياض

تَوَقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، رياحًا ناهضة مثيرة للغبار والأتربة، تؤثر على عدد من المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة؛ وخاصة في الأماكن المكشوفة على #القصيم #بريدة #عنيزة #البدايع #الخبراء #البكيرية #الرس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

الدكتور خالد بن صالح الزعاق حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة وخاصة في الأماكن المكشوفة
سبق

تَوَقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، رياحًا ناهضة مثيرة للغبار والأتربة، تؤثر على عدد من المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة؛ وخاصة في الأماكن المكشوفة على #القصيم #بريدة #عنيزة #البدايع #الخبراء #البكيرية #الرس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:51 PM

الزعاق: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة وخاصة في الأماكن المكشوفة

الأرصاد: أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة على الجوف والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، رياحًا ناهضة مثيرة للغبار والأتربة، تؤثر على عدد من المناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة؛ وخاصة في الأماكن المكشوفة على #القصيم #بريدة #عنيزة #البدايع #الخبراء #البكيرية #الرس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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