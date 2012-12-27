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مكة.. ضبط 1413 مخالفة خلال 6460 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

ضمن إجراءات التأكد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلاً في إدارة تفتيش المنطقة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة والبالغ عددها 6460 جولة، عن ضبط 1413 مخالفة.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 3051 جولةً ضُبطت خلالها 768 مخالفة، والطائف 1330 جولة ضُبطت خلالها 409 مخالفات، والعاصمة المقدّسة 1579 جولة ضُبطت خلالها 207 مخالفات، والقنفذة 500 جولة ضُبطت خلالها 29 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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مكة.. ضبط 1413 مخالفة خلال 6460 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلاً في إدارة تفتيش المنطقة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة والبالغ عددها 6460 جولة، عن ضبط 1413 مخالفة.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 3051 جولةً ضُبطت خلالها 768 مخالفة، والطائف 1330 جولة ضُبطت خلالها 409 مخالفات، والعاصمة المقدّسة 1579 جولة ضُبطت خلالها 207 مخالفات، والقنفذة 500 جولة ضُبطت خلالها 29 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
11:51 AM

مكة.. ضبط 1413 مخالفة خلال 6460 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

ضمن إجراءات التأكد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلاً في إدارة تفتيش المنطقة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة والبالغ عددها 6460 جولة، عن ضبط 1413 مخالفة.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 3051 جولةً ضُبطت خلالها 768 مخالفة، والطائف 1330 جولة ضُبطت خلالها 409 مخالفات، والعاصمة المقدّسة 1579 جولة ضُبطت خلالها 207 مخالفات، والقنفذة 500 جولة ضُبطت خلالها 29 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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