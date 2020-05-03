ضبط 2 طن لحوم وأسماك وخضراوات فاسدة ودواجن مريضة في بير الغنم بمكة

ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" للتأكد من سلامة المواد المقدمة للمواطنين

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية؛ واصلت الحملات الرقابية على السوق العشوائي والباعة الجائلين المخالفين بمنطقة بير الغنم بمكة المكرمة.

ويأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم مصادرة وإتلاف ما يقارب 2 طن، تشمل اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والخضار والفواكه مجهولة المصدر، والدواجن التي تظهر عليها علامات المرض والتي تم ضبطها مع الباعة الجائلين في المنطقة.

وأكدت الأمانة أنها شكّلت العديد من الفِرَق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تُشكّله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات- تشدد الحملات على محلات بيع الأسماك واللحوم ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرمة؛ للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع على المستهلكين، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.