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لجنة البيئة بغرفة جدة تنظم ملتقى "استثمار الفرص الاقتصادية"

تضمن شرح مفهوم الاقتصاد الدائري بحضور القنصل الأمريكي

نظمت لجنة البيئة بغرفة جدة ملتقى بعنوان "استثمار الفرص والتجارب الاقتصادية في البيئة" في القاعة الكبرى بالغرفة.

وحضر الملتقى حشد كبير من أصحاب الاعمال والقناصل والمستشارين وعمداء ووكلاء الكليات والجامعات.

وبعد كلمة أمين غرفة جدة حسن دحلان، تم تقديم عروض مرئية وحوارات مفتوحة مع المتحدثين وهم نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. احمد الانصاري ومستشار وكالة البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية علي العنزي، ومدير إدارة البيئة بالهيئة الملكية بينبع م . نافل الرشيدي، ومدير إدارة البيئة بهيئة مدن الصناعية م. احمد الهليل ورئيسة لجنة البيئة د. دينا النهدي.

وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المبادرات المطروحة واهمية تطبيق الأنظمة البيئية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين إضافة إلى شرح مفهوم الاقتصاد الدائري.

من جهته، قال القنصل الأمريكي: العلاقات وطيدة بين المملكة العربية السعودية وامريكا ورغبة الشركات الأمريكية المتخصصة في عمل شراكات محليه لتنفيذ المبادرات والمشاريع، ونشكر الغرفة التجارية على هذا الحدث تزامنا مع يوم الأرض العالمي.

اما القنصل الألماني فقد تحدث عن أهمية استبدال أكياس البلاستيك في السوبرماركت بأكياس صديقة للبيئة وعرض مبادرة مشتركة بين القنصلية وجامعة إدارة الأعمال والتقنيات بهذا الخصوص.

ثم تقدمت عدة شركات بعروض مرئية مبينة كيفية تقليل المصاريف التشغيلية في المصانع واستدامة المنشآت والمشاريع من خلال ترشيد الطاقة والمياه.

وتمثلت هذه الشركات في شركة جاكوب العالمية وشركة مارس الامريكية وشركة تقنية تحسين البيئة وشركة ايزو تيرمال.

واختتم الملتقى بتكريم المتحدثين والدعوة إلى تنظيم المزيد من الملتقيات ذات البعد الاقتصادي البيئي.

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لجنة البيئة بغرفة جدة تنظم ملتقى "استثمار الفرص الاقتصادية"
سبق

نظمت لجنة البيئة بغرفة جدة ملتقى بعنوان "استثمار الفرص والتجارب الاقتصادية في البيئة" في القاعة الكبرى بالغرفة.

وحضر الملتقى حشد كبير من أصحاب الاعمال والقناصل والمستشارين وعمداء ووكلاء الكليات والجامعات.

وبعد كلمة أمين غرفة جدة حسن دحلان، تم تقديم عروض مرئية وحوارات مفتوحة مع المتحدثين وهم نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. احمد الانصاري ومستشار وكالة البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية علي العنزي، ومدير إدارة البيئة بالهيئة الملكية بينبع م . نافل الرشيدي، ومدير إدارة البيئة بهيئة مدن الصناعية م. احمد الهليل ورئيسة لجنة البيئة د. دينا النهدي.

وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المبادرات المطروحة واهمية تطبيق الأنظمة البيئية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين إضافة إلى شرح مفهوم الاقتصاد الدائري.

من جهته، قال القنصل الأمريكي: العلاقات وطيدة بين المملكة العربية السعودية وامريكا ورغبة الشركات الأمريكية المتخصصة في عمل شراكات محليه لتنفيذ المبادرات والمشاريع، ونشكر الغرفة التجارية على هذا الحدث تزامنا مع يوم الأرض العالمي.

اما القنصل الألماني فقد تحدث عن أهمية استبدال أكياس البلاستيك في السوبرماركت بأكياس صديقة للبيئة وعرض مبادرة مشتركة بين القنصلية وجامعة إدارة الأعمال والتقنيات بهذا الخصوص.

ثم تقدمت عدة شركات بعروض مرئية مبينة كيفية تقليل المصاريف التشغيلية في المصانع واستدامة المنشآت والمشاريع من خلال ترشيد الطاقة والمياه.

وتمثلت هذه الشركات في شركة جاكوب العالمية وشركة مارس الامريكية وشركة تقنية تحسين البيئة وشركة ايزو تيرمال.

واختتم الملتقى بتكريم المتحدثين والدعوة إلى تنظيم المزيد من الملتقيات ذات البعد الاقتصادي البيئي.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
04:36 PM

لجنة البيئة بغرفة جدة تنظم ملتقى "استثمار الفرص الاقتصادية"

تضمن شرح مفهوم الاقتصاد الدائري بحضور القنصل الأمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت لجنة البيئة بغرفة جدة ملتقى بعنوان "استثمار الفرص والتجارب الاقتصادية في البيئة" في القاعة الكبرى بالغرفة.

وحضر الملتقى حشد كبير من أصحاب الاعمال والقناصل والمستشارين وعمداء ووكلاء الكليات والجامعات.

وبعد كلمة أمين غرفة جدة حسن دحلان، تم تقديم عروض مرئية وحوارات مفتوحة مع المتحدثين وهم نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. احمد الانصاري ومستشار وكالة البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية علي العنزي، ومدير إدارة البيئة بالهيئة الملكية بينبع م . نافل الرشيدي، ومدير إدارة البيئة بهيئة مدن الصناعية م. احمد الهليل ورئيسة لجنة البيئة د. دينا النهدي.

وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المبادرات المطروحة واهمية تطبيق الأنظمة البيئية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين إضافة إلى شرح مفهوم الاقتصاد الدائري.

من جهته، قال القنصل الأمريكي: العلاقات وطيدة بين المملكة العربية السعودية وامريكا ورغبة الشركات الأمريكية المتخصصة في عمل شراكات محليه لتنفيذ المبادرات والمشاريع، ونشكر الغرفة التجارية على هذا الحدث تزامنا مع يوم الأرض العالمي.

اما القنصل الألماني فقد تحدث عن أهمية استبدال أكياس البلاستيك في السوبرماركت بأكياس صديقة للبيئة وعرض مبادرة مشتركة بين القنصلية وجامعة إدارة الأعمال والتقنيات بهذا الخصوص.

ثم تقدمت عدة شركات بعروض مرئية مبينة كيفية تقليل المصاريف التشغيلية في المصانع واستدامة المنشآت والمشاريع من خلال ترشيد الطاقة والمياه.

وتمثلت هذه الشركات في شركة جاكوب العالمية وشركة مارس الامريكية وشركة تقنية تحسين البيئة وشركة ايزو تيرمال.

واختتم الملتقى بتكريم المتحدثين والدعوة إلى تنظيم المزيد من الملتقيات ذات البعد الاقتصادي البيئي.

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