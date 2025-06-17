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3 نصائح توجهها "كفاءة" للترشيد في استهلاك "مجفف الملابس"

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عند شراء مجفف الملابس، بضرورة وجود بطاقة كفاءة الطاقة، والتأكد من وجود الشعار الخاص بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وتتضمن بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بمجففات الملابس، الكثير من المعلومات المهمة التي تساعد على اختيار المجفف المناسب، مثل: السعة التي يتحمّلها، وحجم الاستهلاك السنوي، وكفاءة التكثيف، إضافة إلى وقت التجفيف الذي يحتاج إليه المجفف لإنهاء عمله، وتحديد نوع التجفيف عن طريق الهواء أم التكثيف.

وبعد الشراء هناك نصائح عدة من المهم أخذها بالاعتبار للمساعدة في ترشيد وتوفير الطاقة؛ أهمها: عدم استخدام المجفف خلال الصيف والاستفادة من الشمس في التجفيف، وصيانة المجفف بشكل دوري ومستمر، وأخيرًا عدم استخدام المجفف في وقت الذروة.

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3 نصائح توجهها "كفاءة" للترشيد في استهلاك "مجفف الملابس"
سبق

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عند شراء مجفف الملابس، بضرورة وجود بطاقة كفاءة الطاقة، والتأكد من وجود الشعار الخاص بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وتتضمن بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بمجففات الملابس، الكثير من المعلومات المهمة التي تساعد على اختيار المجفف المناسب، مثل: السعة التي يتحمّلها، وحجم الاستهلاك السنوي، وكفاءة التكثيف، إضافة إلى وقت التجفيف الذي يحتاج إليه المجفف لإنهاء عمله، وتحديد نوع التجفيف عن طريق الهواء أم التكثيف.

وبعد الشراء هناك نصائح عدة من المهم أخذها بالاعتبار للمساعدة في ترشيد وتوفير الطاقة؛ أهمها: عدم استخدام المجفف خلال الصيف والاستفادة من الشمس في التجفيف، وصيانة المجفف بشكل دوري ومستمر، وأخيرًا عدم استخدام المجفف في وقت الذروة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:20 PM

3 نصائح توجهها "كفاءة" للترشيد في استهلاك "مجفف الملابس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عند شراء مجفف الملابس، بضرورة وجود بطاقة كفاءة الطاقة، والتأكد من وجود الشعار الخاص بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وتتضمن بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بمجففات الملابس، الكثير من المعلومات المهمة التي تساعد على اختيار المجفف المناسب، مثل: السعة التي يتحمّلها، وحجم الاستهلاك السنوي، وكفاءة التكثيف، إضافة إلى وقت التجفيف الذي يحتاج إليه المجفف لإنهاء عمله، وتحديد نوع التجفيف عن طريق الهواء أم التكثيف.

وبعد الشراء هناك نصائح عدة من المهم أخذها بالاعتبار للمساعدة في ترشيد وتوفير الطاقة؛ أهمها: عدم استخدام المجفف خلال الصيف والاستفادة من الشمس في التجفيف، وصيانة المجفف بشكل دوري ومستمر، وأخيرًا عدم استخدام المجفف في وقت الذروة.

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