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"زيلع" مديراً للاتصال ومشرفاً على الملف الإعلامي بـ"التعليم"

أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور محمد الدخيني، قراراً، بتكليف يحيى زيلع، مديراً للاتصال الإعلامي، ومشرفاً على الملف الإعلامي بالوزارة.

يذكر أن يحيى زيلع أحدث نقلة نوعية للإعلام والاتصال بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إبان توليه الإشراف عليها.

وشهد الملف الإعلامي لإدارات التعليم ومدارسها، تنافساً كبيراً من خلال التوثيق والرصد والنشر، كانت من خلاله رسالة التعليم الإعلامية واصلة للمشهد.

ويعد "زيلع" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك فكر التطور ومد جسور التواصل مع وسائل الإعلام وخلق روح التنافس بين منسوبي الإعلام والاتصال بإدارات التعليم.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"زيلع" مديراً للاتصال ومشرفاً على الملف الإعلامي بـ"التعليم"
سبق

أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور محمد الدخيني، قراراً، بتكليف يحيى زيلع، مديراً للاتصال الإعلامي، ومشرفاً على الملف الإعلامي بالوزارة.

يذكر أن يحيى زيلع أحدث نقلة نوعية للإعلام والاتصال بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إبان توليه الإشراف عليها.

وشهد الملف الإعلامي لإدارات التعليم ومدارسها، تنافساً كبيراً من خلال التوثيق والرصد والنشر، كانت من خلاله رسالة التعليم الإعلامية واصلة للمشهد.

ويعد "زيلع" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك فكر التطور ومد جسور التواصل مع وسائل الإعلام وخلق روح التنافس بين منسوبي الإعلام والاتصال بإدارات التعليم.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:38 PM

"زيلع" مديراً للاتصال ومشرفاً على الملف الإعلامي بـ"التعليم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور محمد الدخيني، قراراً، بتكليف يحيى زيلع، مديراً للاتصال الإعلامي، ومشرفاً على الملف الإعلامي بالوزارة.

يذكر أن يحيى زيلع أحدث نقلة نوعية للإعلام والاتصال بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إبان توليه الإشراف عليها.

وشهد الملف الإعلامي لإدارات التعليم ومدارسها، تنافساً كبيراً من خلال التوثيق والرصد والنشر، كانت من خلاله رسالة التعليم الإعلامية واصلة للمشهد.

ويعد "زيلع" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك فكر التطور ومد جسور التواصل مع وسائل الإعلام وخلق روح التنافس بين منسوبي الإعلام والاتصال بإدارات التعليم.

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