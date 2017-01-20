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"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

تراجعٌ هامشيٌّ لأسعار النفط.. وبرنت عند 88.26 دولارًا للبرميل

صعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.36% أو 0.31 دولار

تراجع خام "برنت" خلال تعاملات الخميس، مع متابعة مستجدات العرض والطلب، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وقال محللو مجموعة "إيه إن زد" المصرفية في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": إن الاضطرابات التي يشهدها المعروض على المدى القصير تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية، تُسهم في تشديد الأوضاع في سوق النفط.

فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022؛ لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن المعروض من الخام سوف يتجاوز الطلب لفترة وجيزة، في ظل توقعات باتجاه بعض المنتجين لضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.2% أو 0.18 دولار إلى 88.26 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما تراجعت عند 87.29 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التداولات.

فيما صعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.36% أو 0.31 دولار عند 87.27 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات النفط 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجعٌ هامشيٌّ لأسعار النفط.. وبرنت عند 88.26 دولارًا للبرميل
سبق

تراجع خام "برنت" خلال تعاملات الخميس، مع متابعة مستجدات العرض والطلب، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وقال محللو مجموعة "إيه إن زد" المصرفية في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": إن الاضطرابات التي يشهدها المعروض على المدى القصير تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية، تُسهم في تشديد الأوضاع في سوق النفط.

فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022؛ لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن المعروض من الخام سوف يتجاوز الطلب لفترة وجيزة، في ظل توقعات باتجاه بعض المنتجين لضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.2% أو 0.18 دولار إلى 88.26 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما تراجعت عند 87.29 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التداولات.

فيما صعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.36% أو 0.31 دولار عند 87.27 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات النفط 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:53 AM

تراجعٌ هامشيٌّ لأسعار النفط.. وبرنت عند 88.26 دولارًا للبرميل

صعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.36% أو 0.31 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع خام "برنت" خلال تعاملات الخميس، مع متابعة مستجدات العرض والطلب، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وقال محللو مجموعة "إيه إن زد" المصرفية في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": إن الاضطرابات التي يشهدها المعروض على المدى القصير تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية، تُسهم في تشديد الأوضاع في سوق النفط.

فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022؛ لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن المعروض من الخام سوف يتجاوز الطلب لفترة وجيزة، في ظل توقعات باتجاه بعض المنتجين لضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.2% أو 0.18 دولار إلى 88.26 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما تراجعت عند 87.29 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التداولات.

فيما صعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.36% أو 0.31 دولار عند 87.27 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات النفط 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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