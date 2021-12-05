النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يمكن أن ينمو ضرس داخل أنف رجل؟ هذا ما حدث

حاجز متشكّل من كتلة صلبة.. تصوير مقطعي وعملية للاحتقان

قال أطباء في نيويورك: إن رجلًا يبلغ 38 عامًا زار عيادتهم في مستشفى "ماونت سيناي" بالولاية وهو يشكو من صعوبة التنفس لفترات مستمرة والاحتقان داخل أنفه، ليكتشفوا بعدها نمو ضرس داخل أنفه.

وعندما زار الرجل عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، قال إنه يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، وهو أمر كان يعاني منه لعدة سنوات، بحسب "روسيا اليوم".

ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، حيث كشف الفحص عن حاجز منحنٍ متشكّل من كتلة بيضاء صلبة في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، وأشار الأطباء إلى أنه تم حل صعوبة تنفس المريض والاحتقان، وذلك بعد فحص ومتابعة عقب ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل يمكن أن ينمو ضرس داخل أنف رجل؟ هذا ما حدث
سبق

قال أطباء في نيويورك: إن رجلًا يبلغ 38 عامًا زار عيادتهم في مستشفى "ماونت سيناي" بالولاية وهو يشكو من صعوبة التنفس لفترات مستمرة والاحتقان داخل أنفه، ليكتشفوا بعدها نمو ضرس داخل أنفه.

وعندما زار الرجل عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، قال إنه يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، وهو أمر كان يعاني منه لعدة سنوات، بحسب "روسيا اليوم".

ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، حيث كشف الفحص عن حاجز منحنٍ متشكّل من كتلة بيضاء صلبة في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، وأشار الأطباء إلى أنه تم حل صعوبة تنفس المريض والاحتقان، وذلك بعد فحص ومتابعة عقب ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
02:23 PM

هل يمكن أن ينمو ضرس داخل أنف رجل؟ هذا ما حدث

حاجز متشكّل من كتلة صلبة.. تصوير مقطعي وعملية للاحتقان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
393

قال أطباء في نيويورك: إن رجلًا يبلغ 38 عامًا زار عيادتهم في مستشفى "ماونت سيناي" بالولاية وهو يشكو من صعوبة التنفس لفترات مستمرة والاحتقان داخل أنفه، ليكتشفوا بعدها نمو ضرس داخل أنفه.

وعندما زار الرجل عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، قال إنه يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، وهو أمر كان يعاني منه لعدة سنوات، بحسب "روسيا اليوم".

ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، حيث كشف الفحص عن حاجز منحنٍ متشكّل من كتلة بيضاء صلبة في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، وأشار الأطباء إلى أنه تم حل صعوبة تنفس المريض والاحتقان، وذلك بعد فحص ومتابعة عقب ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,177
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,535
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,307
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,345

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة