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"أوبك+" تراجع الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط اليوم

تركز على الالتزام والتعويض

يجتمع منتجو نفط من "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط؛ الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" أنه من المستبعد أن تعدل "أوبك+" سياستها للإنتاج، التي تدعو حالياً إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى الشهر الجاري.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز في الغالب على الالتزام والتعويض، وليس على أي تعديلات كبيرة على اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات.

من ناحيتها، أفادت مصادر أخرى بأن الاجتماع، المقرر أن يبدأ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، سيركز في الأخص على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأضافت أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 بالمائة في يوليو.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أوبك+" تراجع الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط اليوم
سبق

يجتمع منتجو نفط من "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط؛ الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" أنه من المستبعد أن تعدل "أوبك+" سياستها للإنتاج، التي تدعو حالياً إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى الشهر الجاري.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز في الغالب على الالتزام والتعويض، وليس على أي تعديلات كبيرة على اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات.

من ناحيتها، أفادت مصادر أخرى بأن الاجتماع، المقرر أن يبدأ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، سيركز في الأخص على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأضافت أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 بالمائة في يوليو.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:42 PM

"أوبك+" تراجع الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط اليوم

تركز على الالتزام والتعويض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجتمع منتجو نفط من "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط؛ الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" أنه من المستبعد أن تعدل "أوبك+" سياستها للإنتاج، التي تدعو حالياً إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى الشهر الجاري.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز في الغالب على الالتزام والتعويض، وليس على أي تعديلات كبيرة على اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات.

من ناحيتها، أفادت مصادر أخرى بأن الاجتماع، المقرر أن يبدأ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، سيركز في الأخص على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأضافت أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 بالمائة في يوليو.

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