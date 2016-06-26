مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن يقدم خدماته لـ 10,794 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 10,794 مستفيدًا خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو 2021م.

وجرى فرز 2,349 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 486 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 673 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 402 طفل لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 1,102 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 330 مستفيدة، فيما حصلت 1,996 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2,584 مراجعة من أنشطة التوعية و872 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني ممثلاً بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن وفقًا لما يمرون به.