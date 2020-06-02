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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

باكستان: الإصابات بكورونا ترتفع إلى 77716 حالة

الوفيات بلغت 1642 وتماثلت 27110 للشفاء

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 77716 حالة، فيما بلغت الوفيات 1642 حالة، وتماثلت 27110 حالات للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه يوجد بين إجمالي المصابين 31086 حالة في إقليم السند، و27850 حالة في إقليم البنجاب، و10485 حالة في إقليم خيبر بختونخواه شمال، و4393 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 2893 حالة في العاصمة إسلام آباد، و738 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و271 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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باكستان: الإصابات بكورونا ترتفع إلى 77716 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 77716 حالة، فيما بلغت الوفيات 1642 حالة، وتماثلت 27110 حالات للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه يوجد بين إجمالي المصابين 31086 حالة في إقليم السند، و27850 حالة في إقليم البنجاب، و10485 حالة في إقليم خيبر بختونخواه شمال، و4393 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 2893 حالة في العاصمة إسلام آباد، و738 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و271 حالة في إقليم كشمير الحرة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:22 PM

باكستان: الإصابات بكورونا ترتفع إلى 77716 حالة

الوفيات بلغت 1642 وتماثلت 27110 للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 77716 حالة، فيما بلغت الوفيات 1642 حالة، وتماثلت 27110 حالات للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه يوجد بين إجمالي المصابين 31086 حالة في إقليم السند، و27850 حالة في إقليم البنجاب، و10485 حالة في إقليم خيبر بختونخواه شمال، و4393 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 2893 حالة في العاصمة إسلام آباد، و738 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و271 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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