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"حماية المال العام".. ورشة عمل نُظمت في الرياض

عبر فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة بالتعاون مع "نزاهة"

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض، اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "حماية المال العام"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أكثر من 120 موظفًا قياديًّا بالفرع والمحافظات التابعة له.

افتتح الورشة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، بحضور مدير عام تعزيز النزاهة الدكتور شاكر الصالح، وعددٍ من قيادات الفرع في المنطقة.

وقدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض خلال كلمته -في افتتاح الورشة- الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على الجهود التي تقدمها لنشر الوعي وتحقيق التكامل مع بقية الأجهزة الحكومية للعمل وفق رؤى وتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في المشاركة في تنمية الوطن والمحافظة على مقدراته.

وأوضح الدكتور "الفارس" أن تنظيم هذه الورشة يأتي بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار حرصه على تحقيق وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد والوعي تجاه آثار الفساد على المجتمع، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتفاعل مع جهود مؤسسات الدولة في الحد من الفساد المالي والإداري والوقاية منه، ومساهمة الوزارة الفاعلة في توعية المجتمع من خلال برامجها وأنشطتها بما في ذلك خطب الجمعة.

ونوه مدير عام تعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر الصالح، إلى الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوعي والمساهمة في تحقيق التعاون والتكامل مع الهيئة.

وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حماية المال العام".. ورشة عمل نُظمت في الرياض
سبق

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض، اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "حماية المال العام"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أكثر من 120 موظفًا قياديًّا بالفرع والمحافظات التابعة له.

افتتح الورشة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، بحضور مدير عام تعزيز النزاهة الدكتور شاكر الصالح، وعددٍ من قيادات الفرع في المنطقة.

وقدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض خلال كلمته -في افتتاح الورشة- الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على الجهود التي تقدمها لنشر الوعي وتحقيق التكامل مع بقية الأجهزة الحكومية للعمل وفق رؤى وتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في المشاركة في تنمية الوطن والمحافظة على مقدراته.

وأوضح الدكتور "الفارس" أن تنظيم هذه الورشة يأتي بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار حرصه على تحقيق وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد والوعي تجاه آثار الفساد على المجتمع، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتفاعل مع جهود مؤسسات الدولة في الحد من الفساد المالي والإداري والوقاية منه، ومساهمة الوزارة الفاعلة في توعية المجتمع من خلال برامجها وأنشطتها بما في ذلك خطب الجمعة.

ونوه مدير عام تعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر الصالح، إلى الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوعي والمساهمة في تحقيق التعاون والتكامل مع الهيئة.

وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
04:13 PM

"حماية المال العام".. ورشة عمل نُظمت في الرياض

عبر فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة بالتعاون مع "نزاهة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض، اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "حماية المال العام"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أكثر من 120 موظفًا قياديًّا بالفرع والمحافظات التابعة له.

افتتح الورشة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، بحضور مدير عام تعزيز النزاهة الدكتور شاكر الصالح، وعددٍ من قيادات الفرع في المنطقة.

وقدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض خلال كلمته -في افتتاح الورشة- الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على الجهود التي تقدمها لنشر الوعي وتحقيق التكامل مع بقية الأجهزة الحكومية للعمل وفق رؤى وتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في المشاركة في تنمية الوطن والمحافظة على مقدراته.

وأوضح الدكتور "الفارس" أن تنظيم هذه الورشة يأتي بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار حرصه على تحقيق وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد والوعي تجاه آثار الفساد على المجتمع، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتفاعل مع جهود مؤسسات الدولة في الحد من الفساد المالي والإداري والوقاية منه، ومساهمة الوزارة الفاعلة في توعية المجتمع من خلال برامجها وأنشطتها بما في ذلك خطب الجمعة.

ونوه مدير عام تعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر الصالح، إلى الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوعي والمساهمة في تحقيق التعاون والتكامل مع الهيئة.

وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

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