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"مختص": الخنافس الحارقة تظهر في وادي الرمة.. وهذه تفاصيل خطورتها

قال إنها تفرز مادة كيميائية.. وتكمن خطورتها عند أكل الحيوانات هذه الحشرة

أكد مختص أن هناك أنواعًا من الخنافس الخطيرة، ظهرت مؤخرًا في وادي الرمة بمنطقة القصيم.

وتفصيلاً، قال المشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بجامعة الملك سعود، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر، لـ"سبق": "ظهرت هذه الأيام الخنافس الحارقة في وادي الرمة، وهي حشرة كاملة من الخنافس الحراقة من عائلة Meloidae، جنس Meloe. وهذا الجنس أجنحته مختزلة، وبعض الأنواع قصيرة جدًّا".

وأوضح أن هذا النوع من الخنافس يفرز مادة كيميائية حارقة، وتكمن خطورتها عند أكل الحيوانات هذه الحشرة أثناء الرعي أو مع الأعلاف التي تقدم للحيوانات؛ إذ تفرز مادة حارقة؛ لذلك تسمى بالخنافس الحارقة، وقد تفرز هذه المادة حتى لو كانت ميتة، وتسبب انتفاخًا للمعدة للحيوانات عند أكلها مع العشب أو مع الأعلاف، وتسبب نفوقًا للحيوانات.

مشيرًا إلى أن الحيوانات لا تقصد أكلها، لكن قد تأكلها مع الأعشاب أو مع الأعلاف.

وأضاف: هذه الحشرة إذا وُجدت في مكان تبقى في المكان نفسه بالضبط سنوات عديدة. فمثلاً لو ذهبت للمكان نفسه، بل النقطة نفسها، والشجرة نفسها التي وُجدت فيها هذه الحشرة هذا العام، ستجدها فيها ولو بعد عشر سنوات.

وأردف: في أغلب الأحيان تكون أعداد هذا الجنس قليلة ومحصورة في مكان محدد؛ فيجب على الرعاة إبعاد الحيوانات عن الأشجار أو الشجيرات التي توجد بها تلك الحشرة، ولا تستوجب مكافحة ما لم يحدث لها فوران بشكل كبير يستدعي ذلك. وقد توجد بأعداد كبيرة لكن في بقعة محددة؛ لذلك نقول للرعاة ابتعدوا عن بؤرتها فقط، لكن لا داعي لمكافحتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مختص": الخنافس الحارقة تظهر في وادي الرمة.. وهذه تفاصيل خطورتها
سبق

أكد مختص أن هناك أنواعًا من الخنافس الخطيرة، ظهرت مؤخرًا في وادي الرمة بمنطقة القصيم.

وتفصيلاً، قال المشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بجامعة الملك سعود، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر، لـ"سبق": "ظهرت هذه الأيام الخنافس الحارقة في وادي الرمة، وهي حشرة كاملة من الخنافس الحراقة من عائلة Meloidae، جنس Meloe. وهذا الجنس أجنحته مختزلة، وبعض الأنواع قصيرة جدًّا".

وأوضح أن هذا النوع من الخنافس يفرز مادة كيميائية حارقة، وتكمن خطورتها عند أكل الحيوانات هذه الحشرة أثناء الرعي أو مع الأعلاف التي تقدم للحيوانات؛ إذ تفرز مادة حارقة؛ لذلك تسمى بالخنافس الحارقة، وقد تفرز هذه المادة حتى لو كانت ميتة، وتسبب انتفاخًا للمعدة للحيوانات عند أكلها مع العشب أو مع الأعلاف، وتسبب نفوقًا للحيوانات.

مشيرًا إلى أن الحيوانات لا تقصد أكلها، لكن قد تأكلها مع الأعشاب أو مع الأعلاف.

وأضاف: هذه الحشرة إذا وُجدت في مكان تبقى في المكان نفسه بالضبط سنوات عديدة. فمثلاً لو ذهبت للمكان نفسه، بل النقطة نفسها، والشجرة نفسها التي وُجدت فيها هذه الحشرة هذا العام، ستجدها فيها ولو بعد عشر سنوات.

وأردف: في أغلب الأحيان تكون أعداد هذا الجنس قليلة ومحصورة في مكان محدد؛ فيجب على الرعاة إبعاد الحيوانات عن الأشجار أو الشجيرات التي توجد بها تلك الحشرة، ولا تستوجب مكافحة ما لم يحدث لها فوران بشكل كبير يستدعي ذلك. وقد توجد بأعداد كبيرة لكن في بقعة محددة؛ لذلك نقول للرعاة ابتعدوا عن بؤرتها فقط، لكن لا داعي لمكافحتها.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:58 AM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:56 AM

"مختص": الخنافس الحارقة تظهر في وادي الرمة.. وهذه تفاصيل خطورتها

قال إنها تفرز مادة كيميائية.. وتكمن خطورتها عند أكل الحيوانات هذه الحشرة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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9,842

أكد مختص أن هناك أنواعًا من الخنافس الخطيرة، ظهرت مؤخرًا في وادي الرمة بمنطقة القصيم.

وتفصيلاً، قال المشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بجامعة الملك سعود، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر، لـ"سبق": "ظهرت هذه الأيام الخنافس الحارقة في وادي الرمة، وهي حشرة كاملة من الخنافس الحراقة من عائلة Meloidae، جنس Meloe. وهذا الجنس أجنحته مختزلة، وبعض الأنواع قصيرة جدًّا".

وأوضح أن هذا النوع من الخنافس يفرز مادة كيميائية حارقة، وتكمن خطورتها عند أكل الحيوانات هذه الحشرة أثناء الرعي أو مع الأعلاف التي تقدم للحيوانات؛ إذ تفرز مادة حارقة؛ لذلك تسمى بالخنافس الحارقة، وقد تفرز هذه المادة حتى لو كانت ميتة، وتسبب انتفاخًا للمعدة للحيوانات عند أكلها مع العشب أو مع الأعلاف، وتسبب نفوقًا للحيوانات.

مشيرًا إلى أن الحيوانات لا تقصد أكلها، لكن قد تأكلها مع الأعشاب أو مع الأعلاف.

وأضاف: هذه الحشرة إذا وُجدت في مكان تبقى في المكان نفسه بالضبط سنوات عديدة. فمثلاً لو ذهبت للمكان نفسه، بل النقطة نفسها، والشجرة نفسها التي وُجدت فيها هذه الحشرة هذا العام، ستجدها فيها ولو بعد عشر سنوات.

وأردف: في أغلب الأحيان تكون أعداد هذا الجنس قليلة ومحصورة في مكان محدد؛ فيجب على الرعاة إبعاد الحيوانات عن الأشجار أو الشجيرات التي توجد بها تلك الحشرة، ولا تستوجب مكافحة ما لم يحدث لها فوران بشكل كبير يستدعي ذلك. وقد توجد بأعداد كبيرة لكن في بقعة محددة؛ لذلك نقول للرعاة ابتعدوا عن بؤرتها فقط، لكن لا داعي لمكافحتها.

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