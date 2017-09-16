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القيادة تبعث برقيتَي عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

أعربت عن صادق المواساة راجية للمصابين الشفاء العاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي؛ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الكونغو الديمقراطية.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

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القيادة تبعث برقيتَي عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي؛ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الكونغو الديمقراطية.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:33 AM

القيادة تبعث برقيتَي عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

أعربت عن صادق المواساة راجية للمصابين الشفاء العاجل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي؛ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الكونغو الديمقراطية.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

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