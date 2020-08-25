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"القويحص" يتفقد المشاريع التنموية لمعالجة التشوه البصري بمكة

وجّه بضرورة تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المعتمد وتذليل كل العقبات

تَفَقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعض المشروعات التنموية في العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

رافَقَ القويحص، وكيلُ وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن المهندس حسين السديري، والمستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني.

وشملت الجولة، الاطلاعَ على أعمال مشروع طريق السيدة زينب الهلالية بمخطط الشوقية، ومشروع طريق السيدة فاطمة الزهراء بمخطط النسيم، ومشروع استكمال معالجة العشوائيات في حي الخنساء، ومشروع إنشاء الجداريات والمجسمات التجميلية، ومشاريع تطوير ممرات المشاة.

ووجه "القويحص" بضرورة تنفيذ مشروعات أمانة العاصمة المقدسة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم هذه المشروعات في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين، وتحسين جودة الحياة في مكة المكرمة.

مكة المكرمة

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"القويحص" يتفقد المشاريع التنموية لمعالجة التشوه البصري بمكة
سبق

تَفَقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعض المشروعات التنموية في العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

رافَقَ القويحص، وكيلُ وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن المهندس حسين السديري، والمستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني.

وشملت الجولة، الاطلاعَ على أعمال مشروع طريق السيدة زينب الهلالية بمخطط الشوقية، ومشروع طريق السيدة فاطمة الزهراء بمخطط النسيم، ومشروع استكمال معالجة العشوائيات في حي الخنساء، ومشروع إنشاء الجداريات والمجسمات التجميلية، ومشاريع تطوير ممرات المشاة.

ووجه "القويحص" بضرورة تنفيذ مشروعات أمانة العاصمة المقدسة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم هذه المشروعات في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين، وتحسين جودة الحياة في مكة المكرمة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:36 PM

"القويحص" يتفقد المشاريع التنموية لمعالجة التشوه البصري بمكة

وجّه بضرورة تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المعتمد وتذليل كل العقبات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تَفَقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعض المشروعات التنموية في العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

رافَقَ القويحص، وكيلُ وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن المهندس حسين السديري، والمستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني.

وشملت الجولة، الاطلاعَ على أعمال مشروع طريق السيدة زينب الهلالية بمخطط الشوقية، ومشروع طريق السيدة فاطمة الزهراء بمخطط النسيم، ومشروع استكمال معالجة العشوائيات في حي الخنساء، ومشروع إنشاء الجداريات والمجسمات التجميلية، ومشاريع تطوير ممرات المشاة.

ووجه "القويحص" بضرورة تنفيذ مشروعات أمانة العاصمة المقدسة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم هذه المشروعات في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين، وتحسين جودة الحياة في مكة المكرمة.

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