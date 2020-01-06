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بالفيديو.. سقوط إحدى عجلات طائرة أثناء إقلاعها

بَثه راكب ومعه تعليق لاذع عن الحادث

كشف شريط فيديو عن لحظة سقوط إحدى عجلات طائرة تابعة لشركة طيران كندية، أثناء إقلاعها من مطار مونتريال ترودو الدولي؛ مما أجبر قائد الطائرة على العودة.

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالى 370 كيلومترًا إلى الشمال من مونتريال، يوم الجمعة، عندما وقع الحادث.

وعلى الرغم من فقدانها العجلة، مع ظهور شرارات ونار خفيفة؛ فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددًا.

والتقط أحد الركاب الخمسين الذين كانوا على متن الطائرة، فيديو للعجلة أثناء انفصالها عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأرفق الراكب الفيديو الذي رفعه على حسابه في "تويتر" بتعليق لاذع، قال فيه: "أنا حاليًا على متن طائرة فَقَدَتْ للتو عجلة القيادة. انطلاقة جيدة للعام 2020".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الطيارين كانوا قادرين على الالتفاف بالطائرة من طراز "داش 8- 300" والعودة والهبوط بأمان.

وقال المتحدث باسم شركة "جاز أفييشن"، التي تشغل الرحلة، مانون ستيوارت، في بيان: "حافَظَ الطيارون المتمرسون على السيطرة الكاملة على الطائرة. الطيارون لدينا مدربون تدريبًا جيدًا على التعامل مع مثل هذه المواقف والاستجابة، وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية لدينا".

وعلى الرغم من أن الطائرة هبطت بسلام؛ فقد تم استدعاء سيارات الطوارئ "كإجراء احترازي".

وأضاف ستيوارت: "يقوم موظفو الصيانة لدينا في مونتريال بفحص شامل للطائرة لتحديد السبب والمضيّ قُدُمًا في الإصلاحات اللازمة".

سقوط إحدى عجلات طائرة شركة طيران كندية مطار مونتريال ترودو الدولي

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بالفيديو.. سقوط إحدى عجلات طائرة أثناء إقلاعها
سبق

كشف شريط فيديو عن لحظة سقوط إحدى عجلات طائرة تابعة لشركة طيران كندية، أثناء إقلاعها من مطار مونتريال ترودو الدولي؛ مما أجبر قائد الطائرة على العودة.

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالى 370 كيلومترًا إلى الشمال من مونتريال، يوم الجمعة، عندما وقع الحادث.

وعلى الرغم من فقدانها العجلة، مع ظهور شرارات ونار خفيفة؛ فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددًا.

والتقط أحد الركاب الخمسين الذين كانوا على متن الطائرة، فيديو للعجلة أثناء انفصالها عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأرفق الراكب الفيديو الذي رفعه على حسابه في "تويتر" بتعليق لاذع، قال فيه: "أنا حاليًا على متن طائرة فَقَدَتْ للتو عجلة القيادة. انطلاقة جيدة للعام 2020".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الطيارين كانوا قادرين على الالتفاف بالطائرة من طراز "داش 8- 300" والعودة والهبوط بأمان.

وقال المتحدث باسم شركة "جاز أفييشن"، التي تشغل الرحلة، مانون ستيوارت، في بيان: "حافَظَ الطيارون المتمرسون على السيطرة الكاملة على الطائرة. الطيارون لدينا مدربون تدريبًا جيدًا على التعامل مع مثل هذه المواقف والاستجابة، وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية لدينا".

وعلى الرغم من أن الطائرة هبطت بسلام؛ فقد تم استدعاء سيارات الطوارئ "كإجراء احترازي".

وأضاف ستيوارت: "يقوم موظفو الصيانة لدينا في مونتريال بفحص شامل للطائرة لتحديد السبب والمضيّ قُدُمًا في الإصلاحات اللازمة".

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
11:32 AM

بالفيديو.. سقوط إحدى عجلات طائرة أثناء إقلاعها

بَثه راكب ومعه تعليق لاذع عن الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف شريط فيديو عن لحظة سقوط إحدى عجلات طائرة تابعة لشركة طيران كندية، أثناء إقلاعها من مطار مونتريال ترودو الدولي؛ مما أجبر قائد الطائرة على العودة.

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالى 370 كيلومترًا إلى الشمال من مونتريال، يوم الجمعة، عندما وقع الحادث.

وعلى الرغم من فقدانها العجلة، مع ظهور شرارات ونار خفيفة؛ فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددًا.

والتقط أحد الركاب الخمسين الذين كانوا على متن الطائرة، فيديو للعجلة أثناء انفصالها عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأرفق الراكب الفيديو الذي رفعه على حسابه في "تويتر" بتعليق لاذع، قال فيه: "أنا حاليًا على متن طائرة فَقَدَتْ للتو عجلة القيادة. انطلاقة جيدة للعام 2020".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الطيارين كانوا قادرين على الالتفاف بالطائرة من طراز "داش 8- 300" والعودة والهبوط بأمان.

وقال المتحدث باسم شركة "جاز أفييشن"، التي تشغل الرحلة، مانون ستيوارت، في بيان: "حافَظَ الطيارون المتمرسون على السيطرة الكاملة على الطائرة. الطيارون لدينا مدربون تدريبًا جيدًا على التعامل مع مثل هذه المواقف والاستجابة، وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية لدينا".

وعلى الرغم من أن الطائرة هبطت بسلام؛ فقد تم استدعاء سيارات الطوارئ "كإجراء احترازي".

وأضاف ستيوارت: "يقوم موظفو الصيانة لدينا في مونتريال بفحص شامل للطائرة لتحديد السبب والمضيّ قُدُمًا في الإصلاحات اللازمة".

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