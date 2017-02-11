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"الاتحاد" يعود لنغمة الخسائر.. ضمك يُسقطه بهدفين

في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين

عمّق فريق ضمك، جراح فريق الاتحاد بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة بهدفين لهدف، حركت الفريق قليلاً للابتعاد عن المركز الأخير.

هدفي ضمك جاءا في شوط المباراة الأول في الدقيقتين 9 و 12 عن طريق اللاعب بلال السعيداني عبر ركلتي ركنية في حين جاء هدف الاتحاد عن طريق محترفه الجديد ويلفريد بوني في الدقيقة 67.


بتلك النتيجة رفع نادي ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر في حين استمر الاتحاد على نفس رصيده من النقاط بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يعود لنغمة الخسائر.. ضمك يُسقطه بهدفين
سبق

عمّق فريق ضمك، جراح فريق الاتحاد بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة بهدفين لهدف، حركت الفريق قليلاً للابتعاد عن المركز الأخير.

هدفي ضمك جاءا في شوط المباراة الأول في الدقيقتين 9 و 12 عن طريق اللاعب بلال السعيداني عبر ركلتي ركنية في حين جاء هدف الاتحاد عن طريق محترفه الجديد ويلفريد بوني في الدقيقة 67.


بتلك النتيجة رفع نادي ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر في حين استمر الاتحاد على نفس رصيده من النقاط بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:42 PM

"الاتحاد" يعود لنغمة الخسائر.. ضمك يُسقطه بهدفين

في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
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عمّق فريق ضمك، جراح فريق الاتحاد بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة بهدفين لهدف، حركت الفريق قليلاً للابتعاد عن المركز الأخير.

هدفي ضمك جاءا في شوط المباراة الأول في الدقيقتين 9 و 12 عن طريق اللاعب بلال السعيداني عبر ركلتي ركنية في حين جاء هدف الاتحاد عن طريق محترفه الجديد ويلفريد بوني في الدقيقة 67.


بتلك النتيجة رفع نادي ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر في حين استمر الاتحاد على نفس رصيده من النقاط بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

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