الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود

ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة السيدات الأولى على صالة وزارة الرياضة بالرياض على مدى يومين حيث تنطلق غداً الثلاثاء منافساتها في الكاتا والقتال، وتتنافس المشاركات في ثلاث منافسات في الكاتا وهي " كاتا فردي – كاتا جماعي من سن 15 إلى 18 عاماً – كاتا جماعي من سن 19 إلى 35 عاماً" بينما تتنافس المشاركات على 6 أوزان في منافسات القتال وهي "تحت 50 كجم – تحت 55 كجم – تحت 61 كجم – تحت 68 كجم – فوق 68 كجم – قتال جماعي".

من جانبها حددت لجنة الاختبارات بالاتحاد السعودي للكاراتيه يوم الأربعاء المقبل موعداً لإقامة اختبار ترقية أحزمة السيدات لدرجة الحزام الأسود وذلك عند الساعة الثالثة عصراً على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.

فيما حددت ذات اللجنة يوم الخميس المقبل موعداً لإقامة اختبار ترقية أحزمة الرجال لدرجة الحزام الأسود وذلك عند الساعة الثالثة عصراً على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.