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"الإحصاء": 98.43% من الشباب السعودي يستخدمون مواقع التواصل

نسبة الفئة العمرية 15-34 عامًا بلغت 36.70% من إجمالي السكان

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم؛ نتائج "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019"، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.

ويهدف مسح "تنمية الشباب السعودي" الذي أُجري خلال الربع الثاني من عام 2019م، إلى توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي: الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس، وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية، وكذلك قياس المشاركة المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب بأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمرورية.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية 15-34 سنة، بلغت 36.70% من إجمالي عدد السكان؛ بلغت نسبة الذكور منهم 51.03%، بينما بلغت نسبة الإناث 48.97%. وكشفت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم بلغت 31.75%؛ نسبة الذكور منهم 31.86%، ونسبة الإناث 31.64. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت 23.54%؛ نسبة الذكور منهم 23.90%، ونسبة الإناث 21.85%، كذلك بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق/ الحالي 45.88%؛ نسبة الذكور منهم 45.33%، بينما نسبة الإناث 48.53%.

وكشفت نتائج المسح عن أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية؛ بلغت 55.13%، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية 68.91%؛ نسبة الذكور منهم 69.59%، ونسبة الإناث 70.48%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري 44.71%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 43.62%، ونسبة الإناث 50.19%. وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98.43%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 98.63%، ونسبة الإناث 98.22%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35.83%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 36.81% ونسبة الإناث 34.80%، كما بلغت نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية 19.21%؛ نسبة الذكور منهم 23.17%، ونسبة الإناث 15.09%. تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من 0 - 34 سنة من إجمالي السكان تبلغ 67.02%.

الهيئة العامة للإحصاء تنمية الشباب السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": 98.43% من الشباب السعودي يستخدمون مواقع التواصل
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم؛ نتائج "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019"، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.

ويهدف مسح "تنمية الشباب السعودي" الذي أُجري خلال الربع الثاني من عام 2019م، إلى توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي: الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس، وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية، وكذلك قياس المشاركة المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب بأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمرورية.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية 15-34 سنة، بلغت 36.70% من إجمالي عدد السكان؛ بلغت نسبة الذكور منهم 51.03%، بينما بلغت نسبة الإناث 48.97%. وكشفت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم بلغت 31.75%؛ نسبة الذكور منهم 31.86%، ونسبة الإناث 31.64. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت 23.54%؛ نسبة الذكور منهم 23.90%، ونسبة الإناث 21.85%، كذلك بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق/ الحالي 45.88%؛ نسبة الذكور منهم 45.33%، بينما نسبة الإناث 48.53%.

وكشفت نتائج المسح عن أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية؛ بلغت 55.13%، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية 68.91%؛ نسبة الذكور منهم 69.59%، ونسبة الإناث 70.48%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري 44.71%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 43.62%، ونسبة الإناث 50.19%. وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98.43%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 98.63%، ونسبة الإناث 98.22%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35.83%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 36.81% ونسبة الإناث 34.80%، كما بلغت نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية 19.21%؛ نسبة الذكور منهم 23.17%، ونسبة الإناث 15.09%. تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من 0 - 34 سنة من إجمالي السكان تبلغ 67.02%.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
04:19 PM

"الإحصاء": 98.43% من الشباب السعودي يستخدمون مواقع التواصل

نسبة الفئة العمرية 15-34 عامًا بلغت 36.70% من إجمالي السكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم؛ نتائج "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019"، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.stats.gov.sa.

ويهدف مسح "تنمية الشباب السعودي" الذي أُجري خلال الربع الثاني من عام 2019م، إلى توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي: الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس، وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية، وكذلك قياس المشاركة المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب بأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمرورية.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية 15-34 سنة، بلغت 36.70% من إجمالي عدد السكان؛ بلغت نسبة الذكور منهم 51.03%، بينما بلغت نسبة الإناث 48.97%. وكشفت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم بلغت 31.75%؛ نسبة الذكور منهم 31.86%، ونسبة الإناث 31.64. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت 23.54%؛ نسبة الذكور منهم 23.90%، ونسبة الإناث 21.85%، كذلك بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق/ الحالي 45.88%؛ نسبة الذكور منهم 45.33%، بينما نسبة الإناث 48.53%.

وكشفت نتائج المسح عن أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية؛ بلغت 55.13%، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية 68.91%؛ نسبة الذكور منهم 69.59%، ونسبة الإناث 70.48%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري 44.71%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 43.62%، ونسبة الإناث 50.19%. وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98.43%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 98.63%، ونسبة الإناث 98.22%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35.83%؛ بلغت نسبة الذكور منهم 36.81% ونسبة الإناث 34.80%، كما بلغت نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية 19.21%؛ نسبة الذكور منهم 23.17%، ونسبة الإناث 15.09%. تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من 0 - 34 سنة من إجمالي السكان تبلغ 67.02%.

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