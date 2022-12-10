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إطلاق برنامج "صدى الميدان" الإعلامي بتعليم عسير

بدأ من "الابتدائية النموذجية" في أبها

أطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم برنامج "صدى الميدان"، والذي بدأ من الابتدائية النموذجية في أبها.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي، محمد بن مانع آل يحيى، إن البرنامج يأتي في إطار مشروع "الميدان أولاً"، المعني برصد سير اليوم الدراسي في المدارس، وتسليط الضوء على برامجها ومناشطها النوعية، والالتقاء بالموهوبين والمتميزين، بهدف تقدير جهود الميدان والإشادة بها إعلاميًا، ونقل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين إدارة التربية والمدارس.

وأضاف "آل يحيى" أنه تم اعتماد خطة مزمنة لإعداد تقارير إعلامية متلفزة تشمل المدارس في قطاعات أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وتهامة، وبللسمر وبللحمر، وطريب والعرين، لافتًا إلى أن البرنامج سينفذ بآلية أخرى في مدارس البنات .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إطلاق برنامج "صدى الميدان" الإعلامي بتعليم عسير
سبق

أطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم برنامج "صدى الميدان"، والذي بدأ من الابتدائية النموذجية في أبها.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي، محمد بن مانع آل يحيى، إن البرنامج يأتي في إطار مشروع "الميدان أولاً"، المعني برصد سير اليوم الدراسي في المدارس، وتسليط الضوء على برامجها ومناشطها النوعية، والالتقاء بالموهوبين والمتميزين، بهدف تقدير جهود الميدان والإشادة بها إعلاميًا، ونقل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين إدارة التربية والمدارس.

وأضاف "آل يحيى" أنه تم اعتماد خطة مزمنة لإعداد تقارير إعلامية متلفزة تشمل المدارس في قطاعات أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وتهامة، وبللسمر وبللحمر، وطريب والعرين، لافتًا إلى أن البرنامج سينفذ بآلية أخرى في مدارس البنات .

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
04:17 PM

إطلاق برنامج "صدى الميدان" الإعلامي بتعليم عسير

بدأ من "الابتدائية النموذجية" في أبها

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بندر آل عوض - عسير
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أطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم برنامج "صدى الميدان"، والذي بدأ من الابتدائية النموذجية في أبها.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي، محمد بن مانع آل يحيى، إن البرنامج يأتي في إطار مشروع "الميدان أولاً"، المعني برصد سير اليوم الدراسي في المدارس، وتسليط الضوء على برامجها ومناشطها النوعية، والالتقاء بالموهوبين والمتميزين، بهدف تقدير جهود الميدان والإشادة بها إعلاميًا، ونقل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين إدارة التربية والمدارس.

وأضاف "آل يحيى" أنه تم اعتماد خطة مزمنة لإعداد تقارير إعلامية متلفزة تشمل المدارس في قطاعات أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وتهامة، وبللسمر وبللحمر، وطريب والعرين، لافتًا إلى أن البرنامج سينفذ بآلية أخرى في مدارس البنات .

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