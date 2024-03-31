"صحة الرياض" تعقد اللقاء الأول لمُديري التواصل الداخلي بالمستشفيات

نُوقش خلاله عديدٌ من النقاط لرفع مستوى الأداء الفترة المقبلة

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة التواصل الداخلي، اليوم الأحد، اللقاء الأول لمُديري إدارة التواصل الداخلي في المستشفيات.

حضر اللقاء مدير شؤون المناطق والمحافظات في إدارة التواصل الداخلي بوزارة الصحة عبدالله النقيدان.

وأقيمت ورشة عمل تمّ خلالها مناقشة عديد من المواضيع المهمة في مجال التواصل الداخلي.

وأعرب مدير شؤون المناطق والمحافظات في إدارة التواصل الداخلي بالوزارة عبدالله النقيدان؛ عن بالغ شكره وتقديره لصحة الرياض، على تنظيم اللقاء، مؤكداً أنه كان ناجحاً؛ حيث نُوقش فيه عديدٌ من النقاط المهمة التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى أداء العمل خلال الفترة القادمة في إدارات التواصل الداخلي كافة بالمستشفيات، بما يحقق عديداً من الأهداف المنشودة.

من جهته، أكّد مدير إدارة التواصل في صحة الرياض إبراهيم الصبيح؛ جهود إدارة التواصل الداخلي بوزارة الصحة في دعمها صحة الرياض والمناطق كافة, مشيراً إلى أن إدارة التواصل الداخلي بالمديرية نفّذت خلال الفترة الماضية عديداً من البرامج التي تسهم في تنمية العلاقة بين الموظفين في المديرية وأيضاً بالوزارة، ورفع أداء إنتاجية الموظفين والموظفات، وتحسين بيئة العمل.