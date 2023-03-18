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"شؤون الحرمين" تترجم الإجراءات الاحترازية وفتاوى كبار العلماء بـ 5 لغات

بهدف إيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فيروس كورونا

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كذلك ترجمة توجيهات رئيس شؤون الحرمين وفتاوى هيئة كبار العلماء، حيث تبذل الإدارة دوراً بارزاً في إيصال تلك الجهود باللغات الخمس للعالم أجمع وهي: (الإنجليزية، والأردية، والفارسية، والملايو، والفرنسية).

وعدّ المدير العام للإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي؛ الإدارة منبراً إرشادياً دعوياً من البيت العتيق لغير الناطقين بالعربية، حيث لا تتوانى في تسخير كل ما لديها من إمكانات؛ للوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح مقادمي؛ أن منسوبي الإدارة يبذلون قصارى الجهود وبشتى السبل والوسائل في نقل وإيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فيروس كورونا للمستفيدين في سبيل الوقاية من الأمراض والأوبئة في ظل توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، حيث يحملون بالغ الاستشعار لهذا المكان وعظمته.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تترجم الإجراءات الاحترازية وفتاوى كبار العلماء بـ 5 لغات
سبق

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كذلك ترجمة توجيهات رئيس شؤون الحرمين وفتاوى هيئة كبار العلماء، حيث تبذل الإدارة دوراً بارزاً في إيصال تلك الجهود باللغات الخمس للعالم أجمع وهي: (الإنجليزية، والأردية، والفارسية، والملايو، والفرنسية).

وعدّ المدير العام للإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي؛ الإدارة منبراً إرشادياً دعوياً من البيت العتيق لغير الناطقين بالعربية، حيث لا تتوانى في تسخير كل ما لديها من إمكانات؛ للوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح مقادمي؛ أن منسوبي الإدارة يبذلون قصارى الجهود وبشتى السبل والوسائل في نقل وإيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فيروس كورونا للمستفيدين في سبيل الوقاية من الأمراض والأوبئة في ظل توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، حيث يحملون بالغ الاستشعار لهذا المكان وعظمته.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:46 AM

"شؤون الحرمين" تترجم الإجراءات الاحترازية وفتاوى كبار العلماء بـ 5 لغات

بهدف إيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كذلك ترجمة توجيهات رئيس شؤون الحرمين وفتاوى هيئة كبار العلماء، حيث تبذل الإدارة دوراً بارزاً في إيصال تلك الجهود باللغات الخمس للعالم أجمع وهي: (الإنجليزية، والأردية، والفارسية، والملايو، والفرنسية).

وعدّ المدير العام للإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي؛ الإدارة منبراً إرشادياً دعوياً من البيت العتيق لغير الناطقين بالعربية، حيث لا تتوانى في تسخير كل ما لديها من إمكانات؛ للوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح مقادمي؛ أن منسوبي الإدارة يبذلون قصارى الجهود وبشتى السبل والوسائل في نقل وإيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فيروس كورونا للمستفيدين في سبيل الوقاية من الأمراض والأوبئة في ظل توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، حيث يحملون بالغ الاستشعار لهذا المكان وعظمته.

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