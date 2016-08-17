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"خيسوس": رفضت عروضاً من "تشيلسي" و"نيوكاسل"

قال لو كان يبحث عن المال لبقي مع الهلال

كشف المدير الفني السابق لنادي الهلال، "البرتغالي" خورخي خيسوس؛ المدرب الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، عن أنه رفض عروضاً من تشيلسي ونيوكاسل قبل أن يتعاقد مع فلامنغو.

وقال المدرب في تصريحات لشبكة "fox tv” البرازيلية: "كان من الممكن أن أكون مدرباً في أحد الأندية الإنجليزية.. رفضت عروضاً لأني لا أبحث عن المال".

وتابع: "لو كنت أبحث عن المال لاستمررت في الهلال.. مشيراً إلى أن وكيل أعماله لم يكن يرغب في انتقالي لفلامنغو هو الآخر".

الجدير بالذكر أن خيسوس؛ كان قد تولى قيادة الهلال في بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب رفضه تمديد تعاقده لموسم آخر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"خيسوس": رفضت عروضاً من "تشيلسي" و"نيوكاسل"
سبق

كشف المدير الفني السابق لنادي الهلال، "البرتغالي" خورخي خيسوس؛ المدرب الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، عن أنه رفض عروضاً من تشيلسي ونيوكاسل قبل أن يتعاقد مع فلامنغو.

وقال المدرب في تصريحات لشبكة "fox tv” البرازيلية: "كان من الممكن أن أكون مدرباً في أحد الأندية الإنجليزية.. رفضت عروضاً لأني لا أبحث عن المال".

وتابع: "لو كنت أبحث عن المال لاستمررت في الهلال.. مشيراً إلى أن وكيل أعماله لم يكن يرغب في انتقالي لفلامنغو هو الآخر".

الجدير بالذكر أن خيسوس؛ كان قد تولى قيادة الهلال في بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب رفضه تمديد تعاقده لموسم آخر.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:32 AM

"خيسوس": رفضت عروضاً من "تشيلسي" و"نيوكاسل"

قال لو كان يبحث عن المال لبقي مع الهلال

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محمد السيّد - الرياض
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كشف المدير الفني السابق لنادي الهلال، "البرتغالي" خورخي خيسوس؛ المدرب الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، عن أنه رفض عروضاً من تشيلسي ونيوكاسل قبل أن يتعاقد مع فلامنغو.

وقال المدرب في تصريحات لشبكة "fox tv” البرازيلية: "كان من الممكن أن أكون مدرباً في أحد الأندية الإنجليزية.. رفضت عروضاً لأني لا أبحث عن المال".

وتابع: "لو كنت أبحث عن المال لاستمررت في الهلال.. مشيراً إلى أن وكيل أعماله لم يكن يرغب في انتقالي لفلامنغو هو الآخر".

الجدير بالذكر أن خيسوس؛ كان قد تولى قيادة الهلال في بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب رفضه تمديد تعاقده لموسم آخر.

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