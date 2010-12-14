"تشافي" يعلن عن قائمة برشلونة.. "داني ألفيس" يعود للمشاركة من جديد

لمواجهة بوكا جونيورز في الرياض على كأس "مارادونا"

كشف مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، عن قائمة الفريق التي ستواجه بوكا جونيورز في العاصمة السعودية الرياض.

ويواجه برشلونة نظيره بوكا جونيورز، غدًا الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك بالرياض، في (كأس مارادونا)، بعد عام تقريبًا من وفاة الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

ويتواجد للمرة الأولى بقائمة برشلونة، البرازيلي داني ألفيس، العائد مؤخرًا للنادي الكتالوني، والذي يستعد لبدء المشاركة الرسمية.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن- دست- بيكيه- أراوخو- بوسكيتس- بويج- ديمبلي- ألفيس- ديمير- نيتو- كوتينيو- لينجليت- لوك دي يونج- فرينكي دي يونج- مينجويزا- أومتيتي- جارسيا- بينا- نيكو- جوتجلا- جافي- بالدي- أخوماش- سانز- كوماس- مارمول- ماتيوس- خايمي.