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"الشمري" لـ"سبق": الشائعات في زمن الأوبئة سلاح للمنظمات الإرهابية

قال: القيادة الرشيدة تبذل جهودًا كبيرة في التصدي لفيروس "كورونا"

حذّر اللواء المتقاعد من وزارة الحرس الوطني عبدالرحمن بن مؤنس الشمري، من خطر الشائعات على أمن المجتمع خاصة في وقت انتشار الأوبئة، وحالة الهلع الذي ولّدها فيروس كورنا لدى المجتمع.

وقال: الشائعات سلاح تستخدمه المنظمات الإرهابية لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، ومن ثَم يجب الوعي بخطر الشائعات ومن يقف خلفها.

وأضاف في تصريحات لـ"سبق": المعلومة في الوقت الحاضر تُعتبر " قنبلة ذرية" إذا ما أتيح لها الانتشار فمن الصعب الوقوف أمامها؛ فنحن أمام سيل جارف من المعلومات في ظل تطبيقات إلكترونية يتملكها الأفراد في وسائل الاتصال المتنوعة.

وأردف "الشمري": الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع مهمة، ومن مسؤولية الدولة الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة حالة الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وألا يُترك الأمر للشائعات المُخِلّة بالأمن والنسيج الاجتماعي التي يمتطيها المرجفون الناشرون للشائعات عبر معرفات وهمية بـ"تويتر" وجرائد إلكترونية فوضوية هدفها الشهرة واكتساب متابعين كثر ولو على حساب أمن المجتمع.

وتابع: بالرغم من الوظائف الجمة للإعلام؛ إلا أن الوظيفة الأهم هي الحفاظ على الأمن المجتمعي من التفتت والتبعثر، سواء كان ذلك عبر الشائعات أو الدعايات المخلة والمنافية للأمن والنظام العام.

وقال "الشمري": الإعلام سلاح ينبغي أن يكون موجهًا لحماية المجتمع وبناء الوطن، لا أن يكون موجهًا لهدمه بنشر الشائعات وترويجها فهي أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل، وينبغي علينا أن نكون على قدر من المسؤولية، وأن نساهم في بناء وحماية وطننا من الشائعات، وأن نحافظ على القيم والأخلاق التي نفتخر أننا تربينا عليها في بلادنا.

وثمّن الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في حماية المجتمع والتصدي لفيروس كورونا بشتى الوسائل الحديثة، حيث تشاركت جميع أجهزة الدولة في التوعية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وكل من يعيش في هذه البلاد.

وأضاف: يجب أن تتضافر الجهود لتوعية الناس وتبصيرهم بخطر الشائعات التي من شأنها تقويض المجتمع ونشر القلاقل والفتن، وأن نكون مع قيادتنا الرشيدة في جمع الكلمة وتوحيد الصف والمساهمة في الأمن المجتمعي والتوعية الصحية بطرق الوقاية من الفيروس دون المبالغة، ونشر المقاطع عبر السوشيال ميديا لأناس غير مختصين ولا يتبعون لجهات رسمية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشمري" لـ"سبق": الشائعات في زمن الأوبئة سلاح للمنظمات الإرهابية
سبق

حذّر اللواء المتقاعد من وزارة الحرس الوطني عبدالرحمن بن مؤنس الشمري، من خطر الشائعات على أمن المجتمع خاصة في وقت انتشار الأوبئة، وحالة الهلع الذي ولّدها فيروس كورنا لدى المجتمع.

وقال: الشائعات سلاح تستخدمه المنظمات الإرهابية لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، ومن ثَم يجب الوعي بخطر الشائعات ومن يقف خلفها.

وأضاف في تصريحات لـ"سبق": المعلومة في الوقت الحاضر تُعتبر " قنبلة ذرية" إذا ما أتيح لها الانتشار فمن الصعب الوقوف أمامها؛ فنحن أمام سيل جارف من المعلومات في ظل تطبيقات إلكترونية يتملكها الأفراد في وسائل الاتصال المتنوعة.

وأردف "الشمري": الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع مهمة، ومن مسؤولية الدولة الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة حالة الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وألا يُترك الأمر للشائعات المُخِلّة بالأمن والنسيج الاجتماعي التي يمتطيها المرجفون الناشرون للشائعات عبر معرفات وهمية بـ"تويتر" وجرائد إلكترونية فوضوية هدفها الشهرة واكتساب متابعين كثر ولو على حساب أمن المجتمع.

وتابع: بالرغم من الوظائف الجمة للإعلام؛ إلا أن الوظيفة الأهم هي الحفاظ على الأمن المجتمعي من التفتت والتبعثر، سواء كان ذلك عبر الشائعات أو الدعايات المخلة والمنافية للأمن والنظام العام.

وقال "الشمري": الإعلام سلاح ينبغي أن يكون موجهًا لحماية المجتمع وبناء الوطن، لا أن يكون موجهًا لهدمه بنشر الشائعات وترويجها فهي أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل، وينبغي علينا أن نكون على قدر من المسؤولية، وأن نساهم في بناء وحماية وطننا من الشائعات، وأن نحافظ على القيم والأخلاق التي نفتخر أننا تربينا عليها في بلادنا.

وثمّن الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في حماية المجتمع والتصدي لفيروس كورونا بشتى الوسائل الحديثة، حيث تشاركت جميع أجهزة الدولة في التوعية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وكل من يعيش في هذه البلاد.

وأضاف: يجب أن تتضافر الجهود لتوعية الناس وتبصيرهم بخطر الشائعات التي من شأنها تقويض المجتمع ونشر القلاقل والفتن، وأن نكون مع قيادتنا الرشيدة في جمع الكلمة وتوحيد الصف والمساهمة في الأمن المجتمعي والتوعية الصحية بطرق الوقاية من الفيروس دون المبالغة، ونشر المقاطع عبر السوشيال ميديا لأناس غير مختصين ولا يتبعون لجهات رسمية.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:18 PM

"الشمري" لـ"سبق": الشائعات في زمن الأوبئة سلاح للمنظمات الإرهابية

قال: القيادة الرشيدة تبذل جهودًا كبيرة في التصدي لفيروس "كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
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حذّر اللواء المتقاعد من وزارة الحرس الوطني عبدالرحمن بن مؤنس الشمري، من خطر الشائعات على أمن المجتمع خاصة في وقت انتشار الأوبئة، وحالة الهلع الذي ولّدها فيروس كورنا لدى المجتمع.

وقال: الشائعات سلاح تستخدمه المنظمات الإرهابية لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، ومن ثَم يجب الوعي بخطر الشائعات ومن يقف خلفها.

وأضاف في تصريحات لـ"سبق": المعلومة في الوقت الحاضر تُعتبر " قنبلة ذرية" إذا ما أتيح لها الانتشار فمن الصعب الوقوف أمامها؛ فنحن أمام سيل جارف من المعلومات في ظل تطبيقات إلكترونية يتملكها الأفراد في وسائل الاتصال المتنوعة.

وأردف "الشمري": الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع مهمة، ومن مسؤولية الدولة الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة حالة الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وألا يُترك الأمر للشائعات المُخِلّة بالأمن والنسيج الاجتماعي التي يمتطيها المرجفون الناشرون للشائعات عبر معرفات وهمية بـ"تويتر" وجرائد إلكترونية فوضوية هدفها الشهرة واكتساب متابعين كثر ولو على حساب أمن المجتمع.

وتابع: بالرغم من الوظائف الجمة للإعلام؛ إلا أن الوظيفة الأهم هي الحفاظ على الأمن المجتمعي من التفتت والتبعثر، سواء كان ذلك عبر الشائعات أو الدعايات المخلة والمنافية للأمن والنظام العام.

وقال "الشمري": الإعلام سلاح ينبغي أن يكون موجهًا لحماية المجتمع وبناء الوطن، لا أن يكون موجهًا لهدمه بنشر الشائعات وترويجها فهي أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل، وينبغي علينا أن نكون على قدر من المسؤولية، وأن نساهم في بناء وحماية وطننا من الشائعات، وأن نحافظ على القيم والأخلاق التي نفتخر أننا تربينا عليها في بلادنا.

وثمّن الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في حماية المجتمع والتصدي لفيروس كورونا بشتى الوسائل الحديثة، حيث تشاركت جميع أجهزة الدولة في التوعية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وكل من يعيش في هذه البلاد.

وأضاف: يجب أن تتضافر الجهود لتوعية الناس وتبصيرهم بخطر الشائعات التي من شأنها تقويض المجتمع ونشر القلاقل والفتن، وأن نكون مع قيادتنا الرشيدة في جمع الكلمة وتوحيد الصف والمساهمة في الأمن المجتمعي والتوعية الصحية بطرق الوقاية من الفيروس دون المبالغة، ونشر المقاطع عبر السوشيال ميديا لأناس غير مختصين ولا يتبعون لجهات رسمية.

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