النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 331 ألفاً بكورونا

سجلت 7257 حالة جديدة و736 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

ارتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المكسيك، إلى 331 ألفاً و298 حالة يوم الجمعة، منذ بداية الجائحة.

جاء ذلك بعد أن سجلت السلطات 7257 حالة جديدة، بزيادة بلغت 851 حالة عمّا تم تسجيله يوم الخميس، بحسب ما ذكره نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل.

كما سجلت البلاد 736 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفاً و310 حالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 331 ألفاً بكورونا
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المكسيك، إلى 331 ألفاً و298 حالة يوم الجمعة، منذ بداية الجائحة.

جاء ذلك بعد أن سجلت السلطات 7257 حالة جديدة، بزيادة بلغت 851 حالة عمّا تم تسجيله يوم الخميس، بحسب ما ذكره نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل.

كما سجلت البلاد 736 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفاً و310 حالات.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:37 AM

المكسيك: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 331 ألفاً بكورونا

سجلت 7257 حالة جديدة و736 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
68

ارتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المكسيك، إلى 331 ألفاً و298 حالة يوم الجمعة، منذ بداية الجائحة.

جاء ذلك بعد أن سجلت السلطات 7257 حالة جديدة، بزيادة بلغت 851 حالة عمّا تم تسجيله يوم الخميس، بحسب ما ذكره نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل.

كما سجلت البلاد 736 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفاً و310 حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,857
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,285
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,130

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة