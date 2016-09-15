النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة

تنطلق أعماله في القاهرة غدًا بعنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله في القاهرة غداً الأحد.

ويلقي الوزير كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويفتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار.

وتأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية تجسيداً لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس.

وهذه المشاركة تأتي امتثالاً لتوجيه القيادة الرشيدة التي تحث على كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة
سبق

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله في القاهرة غداً الأحد.

ويلقي الوزير كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويفتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار.

وتأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية تجسيداً لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس.

وهذه المشاركة تأتي امتثالاً لتوجيه القيادة الرشيدة التي تحث على كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
10:36 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
11:51 AM

"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة

تنطلق أعماله في القاهرة غدًا بعنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,158

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله في القاهرة غداً الأحد.

ويلقي الوزير كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويفتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار.

وتأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية تجسيداً لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس.

وهذه المشاركة تأتي امتثالاً لتوجيه القيادة الرشيدة التي تحث على كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة