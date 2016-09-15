"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة

تنطلق أعماله في القاهرة غدًا بعنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، الذي تنطلق أعماله في القاهرة غداً الأحد.

ويلقي الوزير كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويفتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار.

وتأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية تجسيداً لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس.

وهذه المشاركة تأتي امتثالاً لتوجيه القيادة الرشيدة التي تحث على كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.