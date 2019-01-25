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١١ طالبة من جامعة الطائف يقدمن خدمات إسعافية في الحرم

شملت "قياسات الضغط والسكر  والصداع  وألم العضلات"

شاركت ١١ طالبة من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف "فريق قدوة التطوعي"، اليوم الجمعة، في تقديم خدمات إسعافية تطوعية في الحرم المكي الشريف، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي.

وتضمنت الخدمات الإسعافية المقدمة "قياسات الضغط ، والسكر ، والصداع، وألم العضلات".

وتأتي مشاركة فريق "قدوة التطوعي" في خدمة قاصدي المسجد الحرام ضمن مشاركات جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، المقام هذا العام تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".

وتشارك جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام بثلاث مبادرات، تركز على خدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة "عمرة من الطائف"، ومبادرة "شاهد بلغتهم".

وأطلقت الجامعة، مؤخراً، مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وتهدف البوابة إلى تعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي، وتشجيعهم على الانضمام لفرق الجامعة ومبادراتها التطوعية، وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من طلبة، وخريجين، وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.

وأطلقت جامعة الطائف مبادرة "شاهد بلغتهم" التطوعية، الهادفة إلى نقل صورة واقعية عن رحلة العمرة، وإبراز تجارب المعتمرين في بيت الله الحرام، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، بلغاتهم المختلفة، لتصل الرسالة مباشرة من المعتمرين إلى شعوب العالم أجمع.

ويشارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل طلابي من طلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال، وتتركز مهمة الفريق حول إنتاج تقارير مرئية يؤديها المعتمرون لبيت الله الحرام حول تجربتهم في العمرة، ابتداءً من الوصول لمواقيت الإحرام وحتى الانتهاء من مناسكها.

ويُساهم في تنفيذ مبادرة "شاهد بلغتهم" معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب بجامعة الطائف، من خلال توفير المترجمين للغات المختلفة من طلاب المعهد الذين ينتمون إلى أكثر من ٣٠ جنسية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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١١ طالبة من جامعة الطائف يقدمن خدمات إسعافية في الحرم
سبق

شاركت ١١ طالبة من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف "فريق قدوة التطوعي"، اليوم الجمعة، في تقديم خدمات إسعافية تطوعية في الحرم المكي الشريف، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي.

وتضمنت الخدمات الإسعافية المقدمة "قياسات الضغط ، والسكر ، والصداع، وألم العضلات".

وتأتي مشاركة فريق "قدوة التطوعي" في خدمة قاصدي المسجد الحرام ضمن مشاركات جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، المقام هذا العام تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".

وتشارك جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام بثلاث مبادرات، تركز على خدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة "عمرة من الطائف"، ومبادرة "شاهد بلغتهم".

وأطلقت الجامعة، مؤخراً، مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وتهدف البوابة إلى تعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي، وتشجيعهم على الانضمام لفرق الجامعة ومبادراتها التطوعية، وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من طلبة، وخريجين، وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.

وأطلقت جامعة الطائف مبادرة "شاهد بلغتهم" التطوعية، الهادفة إلى نقل صورة واقعية عن رحلة العمرة، وإبراز تجارب المعتمرين في بيت الله الحرام، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، بلغاتهم المختلفة، لتصل الرسالة مباشرة من المعتمرين إلى شعوب العالم أجمع.

ويشارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل طلابي من طلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال، وتتركز مهمة الفريق حول إنتاج تقارير مرئية يؤديها المعتمرون لبيت الله الحرام حول تجربتهم في العمرة، ابتداءً من الوصول لمواقيت الإحرام وحتى الانتهاء من مناسكها.

ويُساهم في تنفيذ مبادرة "شاهد بلغتهم" معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب بجامعة الطائف، من خلال توفير المترجمين للغات المختلفة من طلاب المعهد الذين ينتمون إلى أكثر من ٣٠ جنسية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
05:48 PM

١١ طالبة من جامعة الطائف يقدمن خدمات إسعافية في الحرم

شملت "قياسات الضغط والسكر  والصداع  وألم العضلات"

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فهد العتيبي - الطائف
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شاركت ١١ طالبة من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف "فريق قدوة التطوعي"، اليوم الجمعة، في تقديم خدمات إسعافية تطوعية في الحرم المكي الشريف، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي.

وتضمنت الخدمات الإسعافية المقدمة "قياسات الضغط ، والسكر ، والصداع، وألم العضلات".

وتأتي مشاركة فريق "قدوة التطوعي" في خدمة قاصدي المسجد الحرام ضمن مشاركات جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، المقام هذا العام تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".

وتشارك جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام بثلاث مبادرات، تركز على خدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة "عمرة من الطائف"، ومبادرة "شاهد بلغتهم".

وأطلقت الجامعة، مؤخراً، مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وتهدف البوابة إلى تعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي، وتشجيعهم على الانضمام لفرق الجامعة ومبادراتها التطوعية، وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من طلبة، وخريجين، وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.

وأطلقت جامعة الطائف مبادرة "شاهد بلغتهم" التطوعية، الهادفة إلى نقل صورة واقعية عن رحلة العمرة، وإبراز تجارب المعتمرين في بيت الله الحرام، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، بلغاتهم المختلفة، لتصل الرسالة مباشرة من المعتمرين إلى شعوب العالم أجمع.

ويشارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل طلابي من طلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال، وتتركز مهمة الفريق حول إنتاج تقارير مرئية يؤديها المعتمرون لبيت الله الحرام حول تجربتهم في العمرة، ابتداءً من الوصول لمواقيت الإحرام وحتى الانتهاء من مناسكها.

ويُساهم في تنفيذ مبادرة "شاهد بلغتهم" معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب بجامعة الطائف، من خلال توفير المترجمين للغات المختلفة من طلاب المعهد الذين ينتمون إلى أكثر من ٣٠ جنسية.

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