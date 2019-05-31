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"هيئة حقوق الإنسان" تُحدد تدابير مكافحة التدخين والحد من بيع التبغ ومشتقاته

احتفالًا باليوم العالمي ودعمًا للحقوق الصحية وحماية لها وتشمل عدة شروط

أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأنه دعمًا للحقوق الصحية وحماية لها واحتفالًا باليوم العالمي لمكافحة التدخين، اتخذت المملكة تدابير عدة للحد من بيع التبغ ومشتقاته.

وأكدت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن التدابير تشمل منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وألا يُخفض سعر التبغ أو يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، وعدم استيراد أو بيع منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة أو آلات البيع الذاتي.

وأضافت أن التدابير تشمل أيضًا عدم البيع داخل وسائل النقل العامة، أو لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به، مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرًا صحيًّا بمخاطر التدخين، ومنع الإعلان والترويج للتبغ بأي وسيلة، وحذف مشاهد تعاطيه ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات داخل المملكة.

وفي تغريدة أخرى أفادت الهيئة بأنه يُمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، والساحات المحيطة بالمساجد وفي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات العامة في الدولة.

وأضافت الهيئة أنه يُمنع التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ووسائل النقل العامة، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز، مع حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته بالمملكة، مع وضع البيانات التوضيحية والتحذيرية على علبة التبغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة حقوق الإنسان" تُحدد تدابير مكافحة التدخين والحد من بيع التبغ ومشتقاته
سبق

أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأنه دعمًا للحقوق الصحية وحماية لها واحتفالًا باليوم العالمي لمكافحة التدخين، اتخذت المملكة تدابير عدة للحد من بيع التبغ ومشتقاته.

وأكدت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن التدابير تشمل منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وألا يُخفض سعر التبغ أو يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، وعدم استيراد أو بيع منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة أو آلات البيع الذاتي.

وأضافت أن التدابير تشمل أيضًا عدم البيع داخل وسائل النقل العامة، أو لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به، مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرًا صحيًّا بمخاطر التدخين، ومنع الإعلان والترويج للتبغ بأي وسيلة، وحذف مشاهد تعاطيه ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات داخل المملكة.

وفي تغريدة أخرى أفادت الهيئة بأنه يُمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، والساحات المحيطة بالمساجد وفي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات العامة في الدولة.

وأضافت الهيئة أنه يُمنع التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ووسائل النقل العامة، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز، مع حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته بالمملكة، مع وضع البيانات التوضيحية والتحذيرية على علبة التبغ.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
10:09 AM

"هيئة حقوق الإنسان" تُحدد تدابير مكافحة التدخين والحد من بيع التبغ ومشتقاته

احتفالًا باليوم العالمي ودعمًا للحقوق الصحية وحماية لها وتشمل عدة شروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت هيئة حقوق الإنسان، بأنه دعمًا للحقوق الصحية وحماية لها واحتفالًا باليوم العالمي لمكافحة التدخين، اتخذت المملكة تدابير عدة للحد من بيع التبغ ومشتقاته.

وأكدت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن التدابير تشمل منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وألا يُخفض سعر التبغ أو يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، وعدم استيراد أو بيع منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة أو آلات البيع الذاتي.

وأضافت أن التدابير تشمل أيضًا عدم البيع داخل وسائل النقل العامة، أو لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به، مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرًا صحيًّا بمخاطر التدخين، ومنع الإعلان والترويج للتبغ بأي وسيلة، وحذف مشاهد تعاطيه ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات داخل المملكة.

وفي تغريدة أخرى أفادت الهيئة بأنه يُمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، والساحات المحيطة بالمساجد وفي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات العامة في الدولة.

وأضافت الهيئة أنه يُمنع التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ووسائل النقل العامة، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز، مع حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته بالمملكة، مع وضع البيانات التوضيحية والتحذيرية على علبة التبغ.

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