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صحيفة "برازيلية": 10 نجوم بإمكانهم العودة للبرازيل منهم نجمي "النصر" و"الهلال"

نشرت صحيفة "90min" البرازيلية تقريراً عن أبرز الأسماء التي باستطاعتها العودة للكرة البرازيلية من جديد، كون عقودهم ستنتهي منتصف العام الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن نجمي النصر والهلال الحاليين بيتروس "30" عامًا وكارلوس إدواردو "30" عاماً، حيث قالت إن عقدي اللاعبين ينتهيان مع فريقيهما نهاية يونيو المقبل.

وكان بيتروس قد انضم للنصر صيف 2018، حيث نجح مع الفريق في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي, والسوبر وتخشى جماهير الفريق من رحيل اللاعب كون الإدارة لم تجدد التعاقد معه حتى الآن .


وكان البرازيلي إدواردو قد انضم للهلال في صيف 2015، حيث حقق مع الفريق كافة البطولات التي شارك بها مع الفريق، مثل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر ولقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

النصر بيتروس الهلال كارلوس إدواردو الدوري البرازيلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "برازيلية": 10 نجوم بإمكانهم العودة للبرازيل منهم نجمي "النصر" و"الهلال"
سبق

نشرت صحيفة "90min" البرازيلية تقريراً عن أبرز الأسماء التي باستطاعتها العودة للكرة البرازيلية من جديد، كون عقودهم ستنتهي منتصف العام الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن نجمي النصر والهلال الحاليين بيتروس "30" عامًا وكارلوس إدواردو "30" عاماً، حيث قالت إن عقدي اللاعبين ينتهيان مع فريقيهما نهاية يونيو المقبل.

وكان بيتروس قد انضم للنصر صيف 2018، حيث نجح مع الفريق في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي, والسوبر وتخشى جماهير الفريق من رحيل اللاعب كون الإدارة لم تجدد التعاقد معه حتى الآن .


وكان البرازيلي إدواردو قد انضم للهلال في صيف 2015، حيث حقق مع الفريق كافة البطولات التي شارك بها مع الفريق، مثل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر ولقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:35 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:58 PM

صحيفة "برازيلية": 10 نجوم بإمكانهم العودة للبرازيل منهم نجمي "النصر" و"الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
19
12,221

نشرت صحيفة "90min" البرازيلية تقريراً عن أبرز الأسماء التي باستطاعتها العودة للكرة البرازيلية من جديد، كون عقودهم ستنتهي منتصف العام الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن نجمي النصر والهلال الحاليين بيتروس "30" عامًا وكارلوس إدواردو "30" عاماً، حيث قالت إن عقدي اللاعبين ينتهيان مع فريقيهما نهاية يونيو المقبل.

وكان بيتروس قد انضم للنصر صيف 2018، حيث نجح مع الفريق في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي, والسوبر وتخشى جماهير الفريق من رحيل اللاعب كون الإدارة لم تجدد التعاقد معه حتى الآن .


وكان البرازيلي إدواردو قد انضم للهلال في صيف 2015، حيث حقق مع الفريق كافة البطولات التي شارك بها مع الفريق، مثل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر ولقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

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