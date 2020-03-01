كشف مدير الخدمات الصحية بمنفذ البطحاء، محمد البخيت، لـ"سبق"، عن فحص خمسة آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا؛ للتأكد من خلوّهم من الإصابة بالفيروس. وقال "البخيت": يوجد في منفذ البطحاء أربع عيادات فرز بصري تابعة؛ عيادتان في مسار الشحن، وعيادتان في مسار الرُّكاب، بتواجد ستة أطباء و20 موظف خدمات مساندة، وعدد الذين يتم الكشف عليهم يوميًّا ٥٠٠٠ مسافر. وعن الجنسيات التي تم الكشف عليها قال "البخيت": إنهم من الجنسية الباكستانية والهندية والسورية والإماراتية والعمانية والصينية والبحرينية والكويتية. وأكد "البخيت" عدم وجود أي حالة اشتباه منذ بدء العمل وإلى الآن، وجميع من تم الكشف عليم أصحّاء.

"البخيت": فحص 5 آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا عبدالله السالم سبق 2020-03-01 كشف مدير الخدمات الصحية بمنفذ البطحاء، محمد البخيت، لـ"سبق"، عن فحص خمسة آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا؛ للتأكد من خلوّهم من الإصابة بالفيروس.



وقال "البخيت": يوجد في منفذ البطحاء أربع عيادات فرز بصري تابعة؛ عيادتان في مسار الشحن، وعيادتان في مسار الرُّكاب، بتواجد ستة أطباء و20 موظف خدمات مساندة، وعدد الذين يتم الكشف عليهم يوميًّا ٥٠٠٠ مسافر.



وعن الجنسيات التي تم الكشف عليها قال "البخيت": إنهم من الجنسية الباكستانية والهندية والسورية والإماراتية والعمانية والصينية والبحرينية والكويتية.



وأكد "البخيت" عدم وجود أي حالة اشتباه منذ بدء العمل وإلى الآن، وجميع من تم الكشف عليم أصحّاء.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 04:17 PM

"البخيت": فحص 5 آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا أكد أنه لم تسجل أي حالة اشتباه إلى الآن





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كشف مدير الخدمات الصحية بمنفذ البطحاء، محمد البخيت، لـ"سبق"، عن فحص خمسة آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا؛ للتأكد من خلوّهم من الإصابة بالفيروس.



وقال "البخيت": يوجد في منفذ البطحاء أربع عيادات فرز بصري تابعة؛ عيادتان في مسار الشحن، وعيادتان في مسار الرُّكاب، بتواجد ستة أطباء و20 موظف خدمات مساندة، وعدد الذين يتم الكشف عليهم يوميًّا ٥٠٠٠ مسافر.



وعن الجنسيات التي تم الكشف عليها قال "البخيت": إنهم من الجنسية الباكستانية والهندية والسورية والإماراتية والعمانية والصينية والبحرينية والكويتية.



وأكد "البخيت" عدم وجود أي حالة اشتباه منذ بدء العمل وإلى الآن، وجميع من تم الكشف عليم أصحّاء.