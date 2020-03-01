النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البخيت": فحص 5 آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا

أكد أنه لم تسجل أي حالة اشتباه إلى الآن

كشف مدير الخدمات الصحية بمنفذ البطحاء، محمد البخيت، لـ"سبق"، عن فحص خمسة آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا؛ للتأكد من خلوّهم من الإصابة بالفيروس.

وقال "البخيت": يوجد في منفذ البطحاء أربع عيادات فرز بصري تابعة؛ عيادتان في مسار الشحن، وعيادتان في مسار الرُّكاب، بتواجد ستة أطباء و20 موظف خدمات مساندة، وعدد الذين يتم الكشف عليهم يوميًّا ٥٠٠٠ مسافر.

وعن الجنسيات التي تم الكشف عليها قال "البخيت": إنهم من الجنسية الباكستانية والهندية والسورية والإماراتية والعمانية والصينية والبحرينية والكويتية.

وأكد "البخيت" عدم وجود أي حالة اشتباه منذ بدء العمل وإلى الآن، وجميع من تم الكشف عليم أصحّاء.

منفذ البطحاء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البخيت": فحص 5 آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا
سبق

كشف مدير الخدمات الصحية بمنفذ البطحاء، محمد البخيت، لـ"سبق"، عن فحص خمسة آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا؛ للتأكد من خلوّهم من الإصابة بالفيروس.

وقال "البخيت": يوجد في منفذ البطحاء أربع عيادات فرز بصري تابعة؛ عيادتان في مسار الشحن، وعيادتان في مسار الرُّكاب، بتواجد ستة أطباء و20 موظف خدمات مساندة، وعدد الذين يتم الكشف عليهم يوميًّا ٥٠٠٠ مسافر.

وعن الجنسيات التي تم الكشف عليها قال "البخيت": إنهم من الجنسية الباكستانية والهندية والسورية والإماراتية والعمانية والصينية والبحرينية والكويتية.

وأكد "البخيت" عدم وجود أي حالة اشتباه منذ بدء العمل وإلى الآن، وجميع من تم الكشف عليم أصحّاء.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:17 PM

"البخيت": فحص 5 آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا

أكد أنه لم تسجل أي حالة اشتباه إلى الآن

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
456

كشف مدير الخدمات الصحية بمنفذ البطحاء، محمد البخيت، لـ"سبق"، عن فحص خمسة آلاف مسافر يوميًّا بمنفذ البطحاء من كورونا؛ للتأكد من خلوّهم من الإصابة بالفيروس.

وقال "البخيت": يوجد في منفذ البطحاء أربع عيادات فرز بصري تابعة؛ عيادتان في مسار الشحن، وعيادتان في مسار الرُّكاب، بتواجد ستة أطباء و20 موظف خدمات مساندة، وعدد الذين يتم الكشف عليهم يوميًّا ٥٠٠٠ مسافر.

وعن الجنسيات التي تم الكشف عليها قال "البخيت": إنهم من الجنسية الباكستانية والهندية والسورية والإماراتية والعمانية والصينية والبحرينية والكويتية.

وأكد "البخيت" عدم وجود أي حالة اشتباه منذ بدء العمل وإلى الآن، وجميع من تم الكشف عليم أصحّاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,794
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,046

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة