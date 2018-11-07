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مدير تعليم نجران يعتمد الدوام الشتوي بالمدارس .. الأحد المقبل

بجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها

يعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران "الدكتور محسن بن علي حكمي" يوم الأحد المقبل الموافق ٣-٣-١٤٤٠هـ بدايةً للدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤39 / ١٤40 وذلك بجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك في تعميم عاجل ومهم لقادة وقائدات المدارس التي تقع ضمن إطار التوأمة داخل نجران ومكاتب التعليم في حبونا وبدر الجنوب ويدمة.

وفي التفاصيل يكون اليوم الدراسي بالمدارس التي تقع ضمن إطار التوأمة على النحو التالي: المدارس التي تعمل فترة واحدة يبدأ الطابور الصباحي فيها الساعة ٧:١٥ صباحًا وبداية الحصة الساعة ٧:٣٠ صباحًا ونهاية الدوام حسب التوقيت الزمني للمرحلة الدراسية.

وفيما يخص المدارس التي تعمل فترتين يبدأ الطابور الصباحي الساعة ٧:٠٠ وبداية الحصة الساعة ٧:١٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١٢:١٥ ظهرًا فيما تبدأ الفترة الثانية بالطابور الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا وبداية الحصة ١٢:٤٥ ظهرًا ونهاية الدوام ٥:٣٠ مساء.

وجاء في التعميم أن دوام المدارس التي تعمل لأربع فترات كالتالي : الفترة الأولى يبدأ الطابور الساعة ٧:٠٠ صباحًا وتبدأ الحصة الساعة ٧:١٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١٠:١٥ صباحًا والفترة الثانية يبدأ الطابور الساعة ١٠:٣٠ صباحًا وتبدأ الحصة الساعة ١٠:٤٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١:٤٥ ظهرًا فيما تبدأ الفترة الثالثة الساعة ٢:٠٠ ظهرًا وتبدأ الحصة الساعة ٢:١٥ ظهرًا ونهاية الدوام الساعة ٥:٣٠ مساءً وتبدأ الفترة الرابعة الساعة ٥:٣٠ مساءً وتبدأ الحصة الساعة ٥:٤٥ مساءً ونهاية الدوام الساعة ٨:٤٥ مساءً.

فيما يبدأ الدوام بمدارس مكاتب التعليم "حبونا ويدمة وبدر الجنوب" ومدارس الحصينية والمشعلية يبدأ الطابور الصباحي الساعة ٧:١٥ صباحًا وتبدأ الحصة الأولى الساعة ٧:٣٠ صباحًا ويستمر العمل فيها بنظام اليوم الكامل.

وأوضح مدير عام التعليم بنجران أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارة التعليم على استمرار تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات وما يخدم مصالحهم ويحافظ على صحتهم وسلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية، كما وجّه الجميع بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني، الذي عُمِّمَ على جميع مدارس المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم نجران يعتمد الدوام الشتوي بالمدارس .. الأحد المقبل
سبق

يعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران "الدكتور محسن بن علي حكمي" يوم الأحد المقبل الموافق ٣-٣-١٤٤٠هـ بدايةً للدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤39 / ١٤40 وذلك بجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك في تعميم عاجل ومهم لقادة وقائدات المدارس التي تقع ضمن إطار التوأمة داخل نجران ومكاتب التعليم في حبونا وبدر الجنوب ويدمة.

وفي التفاصيل يكون اليوم الدراسي بالمدارس التي تقع ضمن إطار التوأمة على النحو التالي: المدارس التي تعمل فترة واحدة يبدأ الطابور الصباحي فيها الساعة ٧:١٥ صباحًا وبداية الحصة الساعة ٧:٣٠ صباحًا ونهاية الدوام حسب التوقيت الزمني للمرحلة الدراسية.

وفيما يخص المدارس التي تعمل فترتين يبدأ الطابور الصباحي الساعة ٧:٠٠ وبداية الحصة الساعة ٧:١٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١٢:١٥ ظهرًا فيما تبدأ الفترة الثانية بالطابور الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا وبداية الحصة ١٢:٤٥ ظهرًا ونهاية الدوام ٥:٣٠ مساء.

وجاء في التعميم أن دوام المدارس التي تعمل لأربع فترات كالتالي : الفترة الأولى يبدأ الطابور الساعة ٧:٠٠ صباحًا وتبدأ الحصة الساعة ٧:١٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١٠:١٥ صباحًا والفترة الثانية يبدأ الطابور الساعة ١٠:٣٠ صباحًا وتبدأ الحصة الساعة ١٠:٤٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١:٤٥ ظهرًا فيما تبدأ الفترة الثالثة الساعة ٢:٠٠ ظهرًا وتبدأ الحصة الساعة ٢:١٥ ظهرًا ونهاية الدوام الساعة ٥:٣٠ مساءً وتبدأ الفترة الرابعة الساعة ٥:٣٠ مساءً وتبدأ الحصة الساعة ٥:٤٥ مساءً ونهاية الدوام الساعة ٨:٤٥ مساءً.

فيما يبدأ الدوام بمدارس مكاتب التعليم "حبونا ويدمة وبدر الجنوب" ومدارس الحصينية والمشعلية يبدأ الطابور الصباحي الساعة ٧:١٥ صباحًا وتبدأ الحصة الأولى الساعة ٧:٣٠ صباحًا ويستمر العمل فيها بنظام اليوم الكامل.

وأوضح مدير عام التعليم بنجران أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارة التعليم على استمرار تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات وما يخدم مصالحهم ويحافظ على صحتهم وسلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية، كما وجّه الجميع بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني، الذي عُمِّمَ على جميع مدارس المنطقة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:22 PM

مدير تعليم نجران يعتمد الدوام الشتوي بالمدارس .. الأحد المقبل

بجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها

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علي حفول - نجران
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يعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران "الدكتور محسن بن علي حكمي" يوم الأحد المقبل الموافق ٣-٣-١٤٤٠هـ بدايةً للدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤39 / ١٤40 وذلك بجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك في تعميم عاجل ومهم لقادة وقائدات المدارس التي تقع ضمن إطار التوأمة داخل نجران ومكاتب التعليم في حبونا وبدر الجنوب ويدمة.

وفي التفاصيل يكون اليوم الدراسي بالمدارس التي تقع ضمن إطار التوأمة على النحو التالي: المدارس التي تعمل فترة واحدة يبدأ الطابور الصباحي فيها الساعة ٧:١٥ صباحًا وبداية الحصة الساعة ٧:٣٠ صباحًا ونهاية الدوام حسب التوقيت الزمني للمرحلة الدراسية.

وفيما يخص المدارس التي تعمل فترتين يبدأ الطابور الصباحي الساعة ٧:٠٠ وبداية الحصة الساعة ٧:١٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١٢:١٥ ظهرًا فيما تبدأ الفترة الثانية بالطابور الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا وبداية الحصة ١٢:٤٥ ظهرًا ونهاية الدوام ٥:٣٠ مساء.

وجاء في التعميم أن دوام المدارس التي تعمل لأربع فترات كالتالي : الفترة الأولى يبدأ الطابور الساعة ٧:٠٠ صباحًا وتبدأ الحصة الساعة ٧:١٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١٠:١٥ صباحًا والفترة الثانية يبدأ الطابور الساعة ١٠:٣٠ صباحًا وتبدأ الحصة الساعة ١٠:٤٥ صباحًا ونهاية الدوام الساعة ١:٤٥ ظهرًا فيما تبدأ الفترة الثالثة الساعة ٢:٠٠ ظهرًا وتبدأ الحصة الساعة ٢:١٥ ظهرًا ونهاية الدوام الساعة ٥:٣٠ مساءً وتبدأ الفترة الرابعة الساعة ٥:٣٠ مساءً وتبدأ الحصة الساعة ٥:٤٥ مساءً ونهاية الدوام الساعة ٨:٤٥ مساءً.

فيما يبدأ الدوام بمدارس مكاتب التعليم "حبونا ويدمة وبدر الجنوب" ومدارس الحصينية والمشعلية يبدأ الطابور الصباحي الساعة ٧:١٥ صباحًا وتبدأ الحصة الأولى الساعة ٧:٣٠ صباحًا ويستمر العمل فيها بنظام اليوم الكامل.

وأوضح مدير عام التعليم بنجران أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارة التعليم على استمرار تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات وما يخدم مصالحهم ويحافظ على صحتهم وسلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية، كما وجّه الجميع بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني، الذي عُمِّمَ على جميع مدارس المنطقة.

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