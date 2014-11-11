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"خالد بن سلمان" يستعرض مع وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الـعلاقـات الـثنائـية

بـحثا عـددًا مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك

التقى صـاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مسقط اليوم، معالي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.
وجرى خلال اللقاء اسـتعراض الـعلاقـات الـثنائـية الـتي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة وسبل تطويرھا بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحث عـدد مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك .
حـضر الـلقاء رئـيس ھـيئة الأركـان الـعامـة الـفريـق الأول الـركـن فـياض بـن حـامـد الـرويـلي والـوفـد الـرسـمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كـما حـضره مـن الـجانـب الـعمانـي جـنابـة الـفريـق مـنذر بـن مـاجـد آل سـعيد رئـيس جـھاز الاتـصالات والتنسـيق بالمكتب السلطاني.

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع مسقط وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان" يستعرض مع وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الـعلاقـات الـثنائـية
سبق

التقى صـاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مسقط اليوم، معالي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.
وجرى خلال اللقاء اسـتعراض الـعلاقـات الـثنائـية الـتي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة وسبل تطويرھا بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحث عـدد مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك .
حـضر الـلقاء رئـيس ھـيئة الأركـان الـعامـة الـفريـق الأول الـركـن فـياض بـن حـامـد الـرويـلي والـوفـد الـرسـمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كـما حـضره مـن الـجانـب الـعمانـي جـنابـة الـفريـق مـنذر بـن مـاجـد آل سـعيد رئـيس جـھاز الاتـصالات والتنسـيق بالمكتب السلطاني.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:39 PM

"خالد بن سلمان" يستعرض مع وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الـعلاقـات الـثنائـية

بـحثا عـددًا مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صـاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مسقط اليوم، معالي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.
وجرى خلال اللقاء اسـتعراض الـعلاقـات الـثنائـية الـتي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة وسبل تطويرھا بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحث عـدد مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك .
حـضر الـلقاء رئـيس ھـيئة الأركـان الـعامـة الـفريـق الأول الـركـن فـياض بـن حـامـد الـرويـلي والـوفـد الـرسـمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كـما حـضره مـن الـجانـب الـعمانـي جـنابـة الـفريـق مـنذر بـن مـاجـد آل سـعيد رئـيس جـھاز الاتـصالات والتنسـيق بالمكتب السلطاني.

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