"فهد بن سلطان" يتابع تفتيش إسكان العمال وتجمعاتهم في تبوك

لتطبيق الاشتراطات الصحية ورصد الملاحظات ومعالجتها

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقارير اللجان المكلفة بتفتيش مساكن العمالة الأجنبية في المنطقة.

جاء ذلك، بعد توجيه أميرالمنطقة، بتشكيل لجان ميدانية للتفتيش في مدينة تبوك والمحافظات، والوقوف على المساكن بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطبيق الاشتراطات الصحية للمساكن ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها.

وباشرت 18 لجنة أعمالها، منها سبع لجان في مدينة تبوك، و11 لجنة في المحافظات والمراكز.

ووقف على مساكن العمالة الأجنبية، حيث نفذت اللجان أكثر من ألف زيارة تفتيشية تم من خلالها تحديد المواقع التي تشكل خطورة ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية للمساكن.

وجرى الإخلاء بشكل فوري ونقلهم إلى 30 مدرسة، منها 12 مدرسة في تبوك، وخمس مدارس في محافظة الوجه، وخمس مدارس في محافظة أملج، وأربع في ضباء، ومدرسة بتيماء، ومدرسة بحقل، ومدرسة في محافظة البدع.

وقال أمير تبوك، إن اللجان تواصل جولاتها التفتيشية للتأكد من سلامة المساكن واستيفائها للاشتراطات الصحية.