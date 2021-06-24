"كوبا أمريكا": الأرجنتين لدور ربع النهائي.. على حساب قطر

تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره القطري بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات المجموعة الثانية.

سجل هدفا الأرجنتين كل من: لاوتارو مارتينيز (د4)، وسيرجيو أجويرو (د82).

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.