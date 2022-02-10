شرطة الخبر تطيح بمقيمين حاولا ترويج 822 جراماً من الشبو
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما لجهة الاختصاص
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة؛ لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وذكر المتحدث أنه تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
الجهات الأمنية
شرطة المنطقة الشرقية
شرطة الخبر تطيح بمقيمين حاولا ترويج 822 جراماً من الشبو
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-10
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة؛ لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وذكر المتحدث أنه تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:13 PM
شرطة الخبر تطيح بمقيمين حاولا ترويج 822 جراماً من الشبو
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما لجهة الاختصاص
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة؛ لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وذكر المتحدث أنه تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.