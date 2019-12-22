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ما بين أمطار ورياح وأتربة .. 8 تنبيهات تكشف ملامح أجواء الأحد

هيئة الأرصاد: 6 مناطق تتعرّض لحالات مناخية تتواصل إلى المساء

ما بين أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة، واصلت الهيئة العامة للإرصاد، تنبيهاتها صبيحة الأحد؛ مشيرة إلى تعرُّض 6 مناطق لحالات مناخية تتواصل إلى مساء اليوم، وذلك عبر 8 تنبيهات مختلفة أصدرتها الهيئة.

مكة المكرّمة

البداية من منطقة مكة المكرّمة التي صدر لها تنبيهان: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالجموم والخرمة والطائف وتربة ورنية.

أما التنبيه الثاني، فكان أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى منتصف الليل، بأضم والطائف وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالحناكية والمدينة والمهد.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم بعفيف.

عسير

ومنطقة عسير صدر لها أيضاً تنبيهان: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم ببيشة وتثليث.

كما صدر للمنطقة تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب.

أمطار رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما بين أمطار ورياح وأتربة .. 8 تنبيهات تكشف ملامح أجواء الأحد
سبق

ما بين أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة، واصلت الهيئة العامة للإرصاد، تنبيهاتها صبيحة الأحد؛ مشيرة إلى تعرُّض 6 مناطق لحالات مناخية تتواصل إلى مساء اليوم، وذلك عبر 8 تنبيهات مختلفة أصدرتها الهيئة.

مكة المكرّمة

البداية من منطقة مكة المكرّمة التي صدر لها تنبيهان: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالجموم والخرمة والطائف وتربة ورنية.

أما التنبيه الثاني، فكان أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى منتصف الليل، بأضم والطائف وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالحناكية والمدينة والمهد.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم بعفيف.

عسير

ومنطقة عسير صدر لها أيضاً تنبيهان: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم ببيشة وتثليث.

كما صدر للمنطقة تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:59 AM

ما بين أمطار ورياح وأتربة .. 8 تنبيهات تكشف ملامح أجواء الأحد

هيئة الأرصاد: 6 مناطق تتعرّض لحالات مناخية تتواصل إلى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما بين أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة، واصلت الهيئة العامة للإرصاد، تنبيهاتها صبيحة الأحد؛ مشيرة إلى تعرُّض 6 مناطق لحالات مناخية تتواصل إلى مساء اليوم، وذلك عبر 8 تنبيهات مختلفة أصدرتها الهيئة.

مكة المكرّمة

البداية من منطقة مكة المكرّمة التي صدر لها تنبيهان: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالجموم والخرمة والطائف وتربة ورنية.

أما التنبيه الثاني، فكان أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى منتصف الليل، بأضم والطائف وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالحناكية والمدينة والمهد.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم بعفيف.

عسير

ومنطقة عسير صدر لها أيضاً تنبيهان: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم ببيشة وتثليث.

كما صدر للمنطقة تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب.

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