المركز الطبي بينبع: "ابقَ في منزلك وسيصلك علاجك"

من خلال صيدلية المركز الصحي

أعلن المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية للإخوة المراجعين من قاطني مدينة ينبع الصناعية، في حال الحاجة إلى إعادة صرف الدواء؛ بإمكانية الاتصال على الأرقام التالية: 0143937159 - 0143937160.



وقال المركز في رسالة على حسابه بتويتر: عزيزي المراجع، خلك في البيت! علاجك بيوصلك. مؤكدًا على أنه سيتم تحضير الدواء وإرساله إلى المنازل، أو استلامه من خلال صيدلية المركز الصحي التابع للمراجع بناء على الرغبة خلال 24 ساعة، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.