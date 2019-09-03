النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي "شثاث" بأملج يشكون انقطاعًا متكررًا لشبكة وإنترنت STC

طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم

اشتكى أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، من انقطاعات متكررة لشبكة الجوال STC، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت التابعة لها بشكل دائم؛ ما تسبب ذلك في تذمر وانزعاج الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم مع ذويهم.

وقال الأهالي: إن الشبكة بدأت في انقطاعاتها منذ أسبوع، مؤكدين أنها شملت الاتصال وشبكة الإنترنت، وأنهم يعانون من الشبكة وضعف الإنترنت بسبب ضعف الأبراج بالمركز، مشيرين إلى أنه تم تقديم أكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب بمعاناتنا.

وأضافوا أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت، لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بالمركز، مطالبين بحلول عاجلة وسريعة من قبل شركة الاتصالات لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي "شثاث" بأملج يشكون انقطاعًا متكررًا لشبكة وإنترنت STC
سبق

اشتكى أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، من انقطاعات متكررة لشبكة الجوال STC، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت التابعة لها بشكل دائم؛ ما تسبب ذلك في تذمر وانزعاج الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم مع ذويهم.

وقال الأهالي: إن الشبكة بدأت في انقطاعاتها منذ أسبوع، مؤكدين أنها شملت الاتصال وشبكة الإنترنت، وأنهم يعانون من الشبكة وضعف الإنترنت بسبب ضعف الأبراج بالمركز، مشيرين إلى أنه تم تقديم أكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب بمعاناتنا.

وأضافوا أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت، لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بالمركز، مطالبين بحلول عاجلة وسريعة من قبل شركة الاتصالات لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
07:48 PM

أهالي "شثاث" بأملج يشكون انقطاعًا متكررًا لشبكة وإنترنت STC

طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
41

اشتكى أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، من انقطاعات متكررة لشبكة الجوال STC، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت التابعة لها بشكل دائم؛ ما تسبب ذلك في تذمر وانزعاج الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم مع ذويهم.

وقال الأهالي: إن الشبكة بدأت في انقطاعاتها منذ أسبوع، مؤكدين أنها شملت الاتصال وشبكة الإنترنت، وأنهم يعانون من الشبكة وضعف الإنترنت بسبب ضعف الأبراج بالمركز، مشيرين إلى أنه تم تقديم أكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب بمعاناتنا.

وأضافوا أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت، لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بالمركز، مطالبين بحلول عاجلة وسريعة من قبل شركة الاتصالات لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,848
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,414
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,338
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,712

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة