"مكتب التعليم" بشرق الرياض يحتفي باليوم الوطني 89

"العنزي": الوطن هو الانتماء الحقيقي الذي نشعر فيه بالأمن والأمان

رعى مدير مكتب التعليم بشرق الرياض عبدالله بن دغفق العنزي، وبحضور مساعد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العميد ناصر بن عثمان الناصر، ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن سليمان العايد، ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية عبدالله بن صالح الثمالي، ونخبة من ضباط وأفراد الأمن العام والمشرفين التربويين وقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب؛ احتفاء مكتب التعليم بشرق الرياض باليوم الوطني الـ(89) للمملكة، والذي أُقيم في قاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام.

وقال مدير المكتب عبدالله العنزي "إنّ رعاية مثل هذه الفعاليات امتداد لجهود المكتب ولجانه المتعددة التي عملت منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لهذه المناسبة من خلال أكثر من (18) فعالية موزعة على مدارس المكتب، لترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن وقادته عبر تاريخ المملكة المجيد مرورًا بحاضرها العظيم، عصر الرخاء والنماء والعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أمير الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نفوس الطلاب وتذكيرهم بماضي المملكة الراسخ في جذور التاريخ، وحاضرها المشرق، بإذن الله" .

وأضاف "العنزي" أنّ ما قُدِم من فعاليات في ذلك اليوم لهو مواكبة واتساق مع جهود قطاعات الدولة كافة، في لحمة وشراكة وطنية قلما نجد لها مثيلاً على مستوى العالم، وحظيت باهتمام ومتابعة جميع الوسائل الإعلامية في المنطقة، تفاعل معها المواطنون والمقيمون، حبًا وولاءً وانتماءً لتلك البلاد الطاهرة وحكامها الأشاوس.

وأكد "العنزي" أن "الوطن هو الانتماء الحقيقي الذي نشعر فيه بالأمن والأمان فلنكن يدًا واحدة بانية معطاءة لهذا الوطن نفخر بممتلكاته ومكتسباته، داعيًا إلى تحقيق طموحات قيادتنا لنصل -بإذن الله تعالى- لمصاف الدول المتقدمة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وينصر جنودنا ويرحم شهداءنا مقدمًا شكره لشعبة النشاط الطلابي بالمكتب، وعلى رأسهم مشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن بن ظافر الزهراني، واللجان العاملة والشريك الإستراتيجي مدينة تدريب الأمن العام، ورعاة الحفل مدارس آفاق التربية الأهلية، ومدارس رياض الموحد الأهلية، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم".

وشهد الاحتفاء فيلمًا وثائقيًا يحاكي سيرة يومنا الوطني المجيد تحت شعار "همة حتى القمة"، ولوحة إلقائية بعنوان "وطني أحبك لا بديل" للطالب فهد بن حسين الشمري من متوسطة نعيم بن حماد، وقصيدة وطنية للطالب تميم بن فيصل البقمي من ابتدائية مجمع الأمير مساعد بن عبدالعزيز، وأوبريت "وطن الشموخ" من أداء طلاب ثانوية الرضوان.