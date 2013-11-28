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أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً.. "داعش" يقتل 4 إندونيسيين في قرية نائية

عناصر التنظيم أضرموا النار في 6 منازل

قتل متطرفون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي أربعة إندونيسيين، أحدهم بقطع رأسه، وآخر بإحراقه حيًا في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (السبت).

وبينت الشرطة أن المتطرفين الذين كانوا مسلحين بسيوف وأسلحة نارية وصلوا صباح أمس إلى قرية ليمبانتونغوا في وسط الجزيرة، وقتلوا أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، ولم يجر توقيف أي شخص.

من جهته، أوضح زعيم القرية رفاعي، أن الضحايا الأربعة رجال، وأن أحدهم قُتل طعناً وقطع رأس الثاني، بينما قتل الثالث لكن لم يكتمل قطع رأسه، والرابع احترق حيًا في منزله.

وتواجه إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين من سكانها في العالم، أعمال عنف تقوم بها جماعات متشددة مقاتلة منذ سنوات، بينما تشهد منطقة سولاويسي الوسطى منذ عقود أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً.. "داعش" يقتل 4 إندونيسيين في قرية نائية
سبق

قتل متطرفون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي أربعة إندونيسيين، أحدهم بقطع رأسه، وآخر بإحراقه حيًا في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (السبت).

وبينت الشرطة أن المتطرفين الذين كانوا مسلحين بسيوف وأسلحة نارية وصلوا صباح أمس إلى قرية ليمبانتونغوا في وسط الجزيرة، وقتلوا أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، ولم يجر توقيف أي شخص.

من جهته، أوضح زعيم القرية رفاعي، أن الضحايا الأربعة رجال، وأن أحدهم قُتل طعناً وقطع رأس الثاني، بينما قتل الثالث لكن لم يكتمل قطع رأسه، والرابع احترق حيًا في منزله.

وتواجه إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين من سكانها في العالم، أعمال عنف تقوم بها جماعات متشددة مقاتلة منذ سنوات، بينما تشهد منطقة سولاويسي الوسطى منذ عقود أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
04:43 PM

أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً.. "داعش" يقتل 4 إندونيسيين في قرية نائية

عناصر التنظيم أضرموا النار في 6 منازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل متطرفون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي أربعة إندونيسيين، أحدهم بقطع رأسه، وآخر بإحراقه حيًا في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (السبت).

وبينت الشرطة أن المتطرفين الذين كانوا مسلحين بسيوف وأسلحة نارية وصلوا صباح أمس إلى قرية ليمبانتونغوا في وسط الجزيرة، وقتلوا أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، ولم يجر توقيف أي شخص.

من جهته، أوضح زعيم القرية رفاعي، أن الضحايا الأربعة رجال، وأن أحدهم قُتل طعناً وقطع رأس الثاني، بينما قتل الثالث لكن لم يكتمل قطع رأسه، والرابع احترق حيًا في منزله.

وتواجه إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين من سكانها في العالم، أعمال عنف تقوم بها جماعات متشددة مقاتلة منذ سنوات، بينما تشهد منطقة سولاويسي الوسطى منذ عقود أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين.

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