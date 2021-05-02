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كورنا في باكستان.. 4414 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4414 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 829933 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18070 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 722202 حالة.

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كورنا في باكستان.. 4414 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4414 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 829933 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18070 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 722202 حالة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
03:25 PM

كورنا في باكستان.. 4414 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4414 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 829933 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18070 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 722202 حالة.

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