وفاة والد "الشريف"
تُوُفّي صباح أمس الأحد، عبد الله بن محمد آل حامد الشريف، والد الزميل عبد العزيز الشريف مشرف القسم الرياضي في صحيفة "سبق"، وتمت الصلاة عليه في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
"سبق" تتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأبناء المتوفى، وتسأل الله أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وفاة والد "الشريف"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-26
تُوُفّي صباح أمس الأحد، عبد الله بن محمد آل حامد الشريف، والد الزميل عبد العزيز الشريف مشرف القسم الرياضي في صحيفة "سبق"، وتمت الصلاة عليه في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
"سبق" تتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأبناء المتوفى، وتسأل الله أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:26 PM
وفاة والد "الشريف"
تُوُفّي صباح أمس الأحد، عبد الله بن محمد آل حامد الشريف، والد الزميل عبد العزيز الشريف مشرف القسم الرياضي في صحيفة "سبق"، وتمت الصلاة عليه في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.
"سبق" تتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأبناء المتوفى، وتسأل الله أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.