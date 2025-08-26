وفاة والد "الشريف"

تُوُفّي صباح أمس الأحد، عبد الله بن محمد آل حامد الشريف، والد الزميل عبد العزيز الشريف مشرف القسم الرياضي في صحيفة "سبق"، وتمت الصلاة عليه في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.

"سبق" تتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لأبناء المتوفى، وتسأل الله أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.