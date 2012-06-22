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أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية تُغلق 8 مرافق تجارية مخالفة

خلال جولة رقابية شملت محال بيع التموينات والمطاعم والمطابخ

نفذت أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية جولات رقابية مكثفة لتعزيز الامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية والغذائية، في المواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن فرق الرقابة نفذت أكثر من تسعة آلاف جولة رقابية خلال أسبوع شملت محال بيع التموينات والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الوجبات السريعة والمخابز والمغاسل ومرافق تجارية أخرى، كما استهدفت الأسواق والمجمعات التجارية بالطائف بحملات ميدانية لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثمانية مرافق تجارية مخالفة تهاونت في تطبيق الاشتراطات الصحية وضُبطت بها تدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم التقيد بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما رصدت فرق الرقابة الميدانية امتثال أنشطة تجارية بالتدابير الاحترازية وتطبيقها الاشتراطات الصحية.


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أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية تُغلق 8 مرافق تجارية مخالفة
سبق

نفذت أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية جولات رقابية مكثفة لتعزيز الامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية والغذائية، في المواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن فرق الرقابة نفذت أكثر من تسعة آلاف جولة رقابية خلال أسبوع شملت محال بيع التموينات والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الوجبات السريعة والمخابز والمغاسل ومرافق تجارية أخرى، كما استهدفت الأسواق والمجمعات التجارية بالطائف بحملات ميدانية لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثمانية مرافق تجارية مخالفة تهاونت في تطبيق الاشتراطات الصحية وضُبطت بها تدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم التقيد بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما رصدت فرق الرقابة الميدانية امتثال أنشطة تجارية بالتدابير الاحترازية وتطبيقها الاشتراطات الصحية.


21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
10:05 PM

أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية تُغلق 8 مرافق تجارية مخالفة

خلال جولة رقابية شملت محال بيع التموينات والمطاعم والمطابخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية جولات رقابية مكثفة لتعزيز الامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية والغذائية، في المواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن فرق الرقابة نفذت أكثر من تسعة آلاف جولة رقابية خلال أسبوع شملت محال بيع التموينات والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الوجبات السريعة والمخابز والمغاسل ومرافق تجارية أخرى، كما استهدفت الأسواق والمجمعات التجارية بالطائف بحملات ميدانية لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثمانية مرافق تجارية مخالفة تهاونت في تطبيق الاشتراطات الصحية وضُبطت بها تدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم التقيد بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما رصدت فرق الرقابة الميدانية امتثال أنشطة تجارية بالتدابير الاحترازية وتطبيقها الاشتراطات الصحية.


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