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أهالي السديرة غرب المدينة: أبناؤنا يواجهون عقبة كبيرة في مواصلة تحصيلهم العلمي

أعربوا عن امتعاضهم بسبب ضعف شبكة الاتصال بشكل دائم وتعطل الإنترنت

يعاني أهالي مركز السديرة التابعة لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة بسبب ضعف شبكة الاتصال بشكل دائم وشبكة الإنترنت 4G ما تسبب في تذمر وانزعاج وامتعاض الأهالي لتعطل مصالحهم.

وتلقت "سبق" الكثير من الشكاوى من أهالي مركز السديرة غرب المدينة المنورة.

وأوضحوا أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، فالشبكة التي تغطي مركز السديرة وبعض المراكز القريبة ما تسبب في تعطل مصالح الأهالي خصوصًا عند استخدام الشبكة الإنترنت والتي يعدونها العقبة الكبيرة خصوصًا في ظل الظروف الراهنة مع متابعة جميع أبنائهم لتحصيلهم العلمي الذي حتم على الجميع توفره بشكل دائم وأصبح من الضروريات كي يواصل الجميع مسيرتهم العلمية مع ما يتماشى مع ما وفرته القيادة الحكيمة وعلى جميع الأصعدة، مؤكدين أن ضعف الشبكة أثر كذلك على جميع تعاملاتهم البنكية وزيارة المواقع الحكومية الإلكترونية كالأحوال المدنية وموقع وزارة العمل.

وأكد الأهالي في شكواهم أهمية وجود خدمة 4G بالسرعات العالية لخدمة مصالحهم، لافتين إلى أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت لا يوازي الخدمة السيئة من مزود الخدمة الوحيد في المركز، متمنين أن تبادر الشركة بإيجاد حلول عاجلة وسريعة تنهي معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت على حد سواء من انقطاع الشبكة المستمر لـ 4G الدارسين عن بعد في جميع المراحل الدراسية.

وذكر محمد بن مطلق أن العديد من السكان سبق لهم التواصل مع شركة الاتصالات السعودية STC حيث إنها المشغل الوحيد في المركز ولكن لم يطرأ أي تغيير يُذكر بل زاد الأمر سوءًا مع زيادة المستخدمين من الطلاب والطالبات الذين يحاولون جاهدين أن يواكبوا التطور الحاصل في جميع وسائل التحصيل العلمي بجميع مراحله كسائر زملائهم في جميع مناطق المملكة، متمنين أن تقدر شركة الاتصالات ظروفهم وتعجل في عملية الدعم وحل المشكلة على وجه السرعة.

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أهالي السديرة غرب المدينة: أبناؤنا يواجهون عقبة كبيرة في مواصلة تحصيلهم العلمي
سبق

يعاني أهالي مركز السديرة التابعة لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة بسبب ضعف شبكة الاتصال بشكل دائم وشبكة الإنترنت 4G ما تسبب في تذمر وانزعاج وامتعاض الأهالي لتعطل مصالحهم.

وتلقت "سبق" الكثير من الشكاوى من أهالي مركز السديرة غرب المدينة المنورة.

وأوضحوا أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، فالشبكة التي تغطي مركز السديرة وبعض المراكز القريبة ما تسبب في تعطل مصالح الأهالي خصوصًا عند استخدام الشبكة الإنترنت والتي يعدونها العقبة الكبيرة خصوصًا في ظل الظروف الراهنة مع متابعة جميع أبنائهم لتحصيلهم العلمي الذي حتم على الجميع توفره بشكل دائم وأصبح من الضروريات كي يواصل الجميع مسيرتهم العلمية مع ما يتماشى مع ما وفرته القيادة الحكيمة وعلى جميع الأصعدة، مؤكدين أن ضعف الشبكة أثر كذلك على جميع تعاملاتهم البنكية وزيارة المواقع الحكومية الإلكترونية كالأحوال المدنية وموقع وزارة العمل.

وأكد الأهالي في شكواهم أهمية وجود خدمة 4G بالسرعات العالية لخدمة مصالحهم، لافتين إلى أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت لا يوازي الخدمة السيئة من مزود الخدمة الوحيد في المركز، متمنين أن تبادر الشركة بإيجاد حلول عاجلة وسريعة تنهي معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت على حد سواء من انقطاع الشبكة المستمر لـ 4G الدارسين عن بعد في جميع المراحل الدراسية.

وذكر محمد بن مطلق أن العديد من السكان سبق لهم التواصل مع شركة الاتصالات السعودية STC حيث إنها المشغل الوحيد في المركز ولكن لم يطرأ أي تغيير يُذكر بل زاد الأمر سوءًا مع زيادة المستخدمين من الطلاب والطالبات الذين يحاولون جاهدين أن يواكبوا التطور الحاصل في جميع وسائل التحصيل العلمي بجميع مراحله كسائر زملائهم في جميع مناطق المملكة، متمنين أن تقدر شركة الاتصالات ظروفهم وتعجل في عملية الدعم وحل المشكلة على وجه السرعة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:52 PM

أهالي السديرة غرب المدينة: أبناؤنا يواجهون عقبة كبيرة في مواصلة تحصيلهم العلمي

أعربوا عن امتعاضهم بسبب ضعف شبكة الاتصال بشكل دائم وتعطل الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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يعاني أهالي مركز السديرة التابعة لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة بسبب ضعف شبكة الاتصال بشكل دائم وشبكة الإنترنت 4G ما تسبب في تذمر وانزعاج وامتعاض الأهالي لتعطل مصالحهم.

وتلقت "سبق" الكثير من الشكاوى من أهالي مركز السديرة غرب المدينة المنورة.

وأوضحوا أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، فالشبكة التي تغطي مركز السديرة وبعض المراكز القريبة ما تسبب في تعطل مصالح الأهالي خصوصًا عند استخدام الشبكة الإنترنت والتي يعدونها العقبة الكبيرة خصوصًا في ظل الظروف الراهنة مع متابعة جميع أبنائهم لتحصيلهم العلمي الذي حتم على الجميع توفره بشكل دائم وأصبح من الضروريات كي يواصل الجميع مسيرتهم العلمية مع ما يتماشى مع ما وفرته القيادة الحكيمة وعلى جميع الأصعدة، مؤكدين أن ضعف الشبكة أثر كذلك على جميع تعاملاتهم البنكية وزيارة المواقع الحكومية الإلكترونية كالأحوال المدنية وموقع وزارة العمل.

وأكد الأهالي في شكواهم أهمية وجود خدمة 4G بالسرعات العالية لخدمة مصالحهم، لافتين إلى أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت لا يوازي الخدمة السيئة من مزود الخدمة الوحيد في المركز، متمنين أن تبادر الشركة بإيجاد حلول عاجلة وسريعة تنهي معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت على حد سواء من انقطاع الشبكة المستمر لـ 4G الدارسين عن بعد في جميع المراحل الدراسية.

وذكر محمد بن مطلق أن العديد من السكان سبق لهم التواصل مع شركة الاتصالات السعودية STC حيث إنها المشغل الوحيد في المركز ولكن لم يطرأ أي تغيير يُذكر بل زاد الأمر سوءًا مع زيادة المستخدمين من الطلاب والطالبات الذين يحاولون جاهدين أن يواكبوا التطور الحاصل في جميع وسائل التحصيل العلمي بجميع مراحله كسائر زملائهم في جميع مناطق المملكة، متمنين أن تقدر شركة الاتصالات ظروفهم وتعجل في عملية الدعم وحل المشكلة على وجه السرعة.

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