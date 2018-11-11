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"المسؤولية الاجتماعية" تعقد ورشة عمل مع روابط مشجعي الأندية

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد؛ ورشة عمل تحت عنوان "أساليب التشجيع العالمية ومحاكاتها محليًا"، بحضور رؤساء روابط مشجعي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورؤساء مجالس الجماهير.

وافتتحت الورشة التي قدمها المنسق العام للمنتخب محمد الحميد، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد فهد الشمسان، بكلمة لعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية "أضواء العريفي"؛ عبّرت فيها عن سعادتها بحضور ممثلي الأندية في ورشة العمل، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية الجماهير؛ كونهم جزءًا أساسيًّا ومهمًّا من منظومة لعبة كرة القدم.

وانطلقت ورشة العمل بفتح الباب للنقاشات بين رؤساء روابط مشجعي الأندية، ورؤساء مجالس الجماهير حسب جدول الأعمال.

وتم خلال الورشة الاتفاق على ابتعاث المشاركين إلى أحد الأندية الأوروبية، وعقد ورشة عمل مشتركة، والاطلاع على تجربتهم في تنظيم المدرجات وأساليب التشجيع المتبعة عالميًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسؤولية الاجتماعية" تعقد ورشة عمل مع روابط مشجعي الأندية
سبق

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد؛ ورشة عمل تحت عنوان "أساليب التشجيع العالمية ومحاكاتها محليًا"، بحضور رؤساء روابط مشجعي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورؤساء مجالس الجماهير.

وافتتحت الورشة التي قدمها المنسق العام للمنتخب محمد الحميد، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد فهد الشمسان، بكلمة لعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية "أضواء العريفي"؛ عبّرت فيها عن سعادتها بحضور ممثلي الأندية في ورشة العمل، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية الجماهير؛ كونهم جزءًا أساسيًّا ومهمًّا من منظومة لعبة كرة القدم.

وانطلقت ورشة العمل بفتح الباب للنقاشات بين رؤساء روابط مشجعي الأندية، ورؤساء مجالس الجماهير حسب جدول الأعمال.

وتم خلال الورشة الاتفاق على ابتعاث المشاركين إلى أحد الأندية الأوروبية، وعقد ورشة عمل مشتركة، والاطلاع على تجربتهم في تنظيم المدرجات وأساليب التشجيع المتبعة عالميًا.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:51 PM

"المسؤولية الاجتماعية" تعقد ورشة عمل مع روابط مشجعي الأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد؛ ورشة عمل تحت عنوان "أساليب التشجيع العالمية ومحاكاتها محليًا"، بحضور رؤساء روابط مشجعي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورؤساء مجالس الجماهير.

وافتتحت الورشة التي قدمها المنسق العام للمنتخب محمد الحميد، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد فهد الشمسان، بكلمة لعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية "أضواء العريفي"؛ عبّرت فيها عن سعادتها بحضور ممثلي الأندية في ورشة العمل، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية الجماهير؛ كونهم جزءًا أساسيًّا ومهمًّا من منظومة لعبة كرة القدم.

وانطلقت ورشة العمل بفتح الباب للنقاشات بين رؤساء روابط مشجعي الأندية، ورؤساء مجالس الجماهير حسب جدول الأعمال.

وتم خلال الورشة الاتفاق على ابتعاث المشاركين إلى أحد الأندية الأوروبية، وعقد ورشة عمل مشتركة، والاطلاع على تجربتهم في تنظيم المدرجات وأساليب التشجيع المتبعة عالميًا.

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